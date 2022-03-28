لافروف: العلاقات الروسية مع الصين فى أقوى حالاتها

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الإثنين، أن العلاقات الروسية الصينية فى أقوى مستوياتها على الإطلاق، وذلك تزامنًا مع العقوبات الغربية الموقعة ضد موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية.





وكانت الصين أكدت مرارًا معارضتها للعقوبات الغربية على روسيا، مؤكدة أنها ستحافظ على العلاقات الاقتصادية والتجارية الطبيعية مع روسيا، وسط مخاوف من أن تطال هذه العقوبات الشركات الصينية العاملة فى روسيا. كما رفضت بكين إدانة العملية العسكرية الروسية التى بدأتها موسكو فى أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضى.

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