مسؤول أوكرانى بارز: لا نتوقع حدوث إنفراجة فى محادثات السلام مع روسيا

جدة - نرمين السيد - قال مستشار وزارة الداخلية الأوكرانى، فاديم دينيسينكو، اليوم الإثنين، إنه لا يتوقع حدوث انفراجة كبيرة على سبيل إنهاء الحرب الدائرة بين بين روسيا وأوكرانيا، وذلك قبيل المحادثات المرتقبة بين ممثلى البلدين، حسبما ذكر نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وأضاف دينيسينكو: "لا أعتقد أنه سيكون هناك أى انفراجة بشأن القضايا الرئيسية". وتأتى تصريحات المسؤول الأوكرانى بعدما أعلن المفاوض الأوكرانى، دافيد أرخاميا، أن الجولة المقبلة من المفاوضات المباشرة بين أوكرانيا وروسيا، ستعقد بين يومى الإثنين والأربعاء. ولم تحقق الجولات السابقة من المفاوضات المباشرة أى تقدم يذكر بين الطرفين، منذ إندلاع الحرب فى 24 فبراير الماضى.

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