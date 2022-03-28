وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قال بيسكوف، فى تصريحات للصحفيين: "عملية التوريد معقدة للغاية. هذه ليست عملية شراء لبعض المنتجات فى متجر حيث تشترى وتدفع عند الخروج، الآن تتم مناقشة تفاصيل تحويل مدفوعات الغاز المصدر إلى الدول غير الصديقة إلى الروبل".
وردًا على سؤال بشأن ما يمكن أن تفعله موسكو إذا رفضت أوروبا الدفع بالروبل، قال بيسكوف: "سنحل المشكلات فور وقوعها".
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن فى وقت سابق من الشهر الجارى، أن روسيا لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل لقاء تصدير الغاز الطبيعى إلى "الدول غير الصديقة"، بما فى ذلك دول الاتحاد الأوروبى.
وطالب بوتين السلطات الروسية وشركة "غاز بروم"، اليوم الإثنين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، وتحويل مدفوعات الغاز الروسى من الدول غير الصديقة إلى الروبل الروسى بدلاً مم الدولار الأمريكى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الكرملين يفتح ملف توريد الغاز الروسى إلى أوروبا (دول غير صديقة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.