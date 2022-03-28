عاجل- الكرملين يفتح ملف توريد الغاز الروسى إلى أوروبا (دول غير صديقة)

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، اليوم الإثنين، أن السلطات الروسية وشركة "غازبروم" تناقشان الآن تفاصيل تحويل مدفوعات الغاز المصدر إلى الدول غير الصديقة إلى الروبل الروسى، مؤكدًا أن روسيا لن تورد غازها الطبيعى مجانًا.





وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قال بيسكوف، فى تصريحات للصحفيين: "عملية التوريد معقدة للغاية. هذه ليست عملية شراء لبعض المنتجات فى متجر حيث تشترى وتدفع عند الخروج، الآن تتم مناقشة تفاصيل تحويل مدفوعات الغاز المصدر إلى الدول غير الصديقة إلى الروبل".

وردًا على سؤال بشأن ما يمكن أن تفعله موسكو إذا رفضت أوروبا الدفع بالروبل، قال بيسكوف: "سنحل المشكلات فور وقوعها".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن فى وقت سابق من الشهر الجارى، أن روسيا لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل لقاء تصدير الغاز الطبيعى إلى "الدول غير الصديقة"، بما فى ذلك دول الاتحاد الأوروبى.

وطالب بوتين السلطات الروسية وشركة "غاز بروم"، اليوم الإثنين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، وتحويل مدفوعات الغاز الروسى من الدول غير الصديقة إلى الروبل الروسى بدلاً مم الدولار الأمريكى.