“verify” هنا لينك ورابط استخراج نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022 بالرقم الامتحاني الكترونيا من خلال الموقع وزارة التعليم العراقية

ينتظر الطلاب في جميع انحاء العراق واولياء الأمور بشكل عام التعرف على نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 في جميع انحاء المحافظات العراقية هذا العام، وذلك بالتزامن مع انتهاء الطلاب رسميا من أداء امتحانات الدور التمهيدي خلال الأيام الأخيرة وإعلان وزارة التربية والتعليم العراقية الانتهاء من رصد النتائج الخاصة بالطلاب تمهيدا لطرحها الكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، حيث أعلنت الوزارة طرح النتائج الكترونيا هذا العام لتسهيل استخراجها من قبل الطلاب وكذلك أولياء الأمور، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022 الرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

نتائج الثالث المتوسط الخارجي في العراق 2022

بشكل رسمي أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية موعد طرح نتائج امتحانات طلاب الصف الثالث المتوسط الخارجي هذا العام في جميع انحاء العراق 2022، حيث اشارت الى أن نتائج الطلاب سوف يتم طرحها خلال الساعات القليلة القادمة، بعدما تم الانتهاء رسميا من تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب في جميع مراكز ولجان التصحيح في جميع انحاء العراق، حيث اشارت الى النتائج سوف يتم اعتمادها تمهيدا لإعلانها الكترونيا مباشرة.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق بجميع المحافظات، ليتم الحصول على النتائج بسهولة الكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم، وذلك في ضوء تسهيل العديد من الخدمات التعليمية الخاصة بالطلاب ليتم اجراءها بشكل الكتروني، كما اكدت الوزارة طرح نتائج الطلاب من خلال موقع نتائجنا الالكتروني الخاص بنتائج جميع الطلاب بكافة المراحل الدراسية المختلفة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الخارجي في العراق 2022

يمكن الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي في العراق الكترونيا بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.