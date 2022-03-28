الأردن يحمّل إسرائيل مسؤولية اقتحام فندق البتراء

جدة - نرمين السيد - نددت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الإثنين، بما أقدمت عليه إحدى المجموعات الاستيطانية، التى اقتحمت فندق البتراء فى البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة، والذى تملكه بطريركية الروم الأرثوذكس، مطالبةً بمغادرتهم فوراً.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أكد الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، رفض المملكة المُطلق لجميع الإجراءات التى تستهدف تغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس الشرقية، بما فى ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية، ووقوف المملكة إلى جانب المقدسيين والكنيسة الأرثوذكسية ضد اعتداءات المستوطنين. كما حمّل الناطق الرسمى باسم الخارجية الأردنية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن استمرار اعتداءات المستوطنين. وشدد أبوالفول، على أن الأردن سيستمر فى القيام بكل الخطوات المُمكنة التى تعزز صمود الأهل والأشقاء الفلسطينيين وحماية المقدسات والحفاظ على الوضع التاريخى للقدس ومقدساتها لتكون مفتاحاً للسلام ورمزاً للتسامح والوئام، وذلك انطلاقًا من الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فى القدس.

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