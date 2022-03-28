إسرائيل تعتقل 5 أشخاص بزعم ارتباطهم بهجوم الخضيرة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لموقع "i24 نيوز" الإسرائيلى، تمت الاعتقالات بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، لافتة إلى أنه كان من بين المعتقلين شقيق أحد منفذى العملية، التى قتل فيها شرطيان إسرائيليان وأصيب آخرون بجروح فى هجوم تبناه تنظيم داعش الإرهابى، قبل أن يتم قتل المنفذين برصاص القوات الخاصة.

كما كشف التقرير عن أن السلطات الإسرائيلية تدرس إصدار "أوامر اعتقالات إدارية بحق مواطنين عرب يشتبه فى تضامنهم مع داعش وتنظيمات إرهابية أخرى، بإجراء احترازى".