جدة - نرمين السيد - ووفقا لموقع "i24 نيوز" الإسرائيلى، تمت الاعتقالات بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، لافتة إلى أنه كان من بين المعتقلين شقيق أحد منفذى العملية، التى قتل فيها شرطيان إسرائيليان وأصيب آخرون بجروح فى هجوم تبناه تنظيم داعش الإرهابى، قبل أن يتم قتل المنفذين برصاص القوات الخاصة.
كما كشف التقرير عن أن السلطات الإسرائيلية تدرس إصدار "أوامر اعتقالات إدارية بحق مواطنين عرب يشتبه فى تضامنهم مع داعش وتنظيمات إرهابية أخرى، بإجراء احترازى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسرائيل تعتقل 5 أشخاص بزعم ارتباطهم بهجوم الخضيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.