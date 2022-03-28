5 آلاف مشجع مصري يطيرون إلى السنغال لمؤازرة "الفراعنة"

أكد عضو الاتحاد المصري لكرة القدم محمد أبو الوفا، الاتفاق على نقل 5 آلاف مشجع مصري إلى داكار لمؤازرة منتخب "الفراعنة" أمام السنغال في مباراة العودة الفاصلة، بختام التصفيات الإفريقية لكأس العالم 2022.

وقال أبو الوفا لموقع "دوت الخليج"، إنه "تم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لسفر المشجعين، حيث سينقلون يوم المباراة عبر 10 طائرات تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، ثم يعادون إلى مصر في اليوم ذاته".

وأوضح عضو اتحاد الكرة أن المنتخب المصري وصل داكار مساء الأحد، وهو يجري تدريباته النهائية يوم الإثنين قبل المواجهة الحاسمة مع السنغال.

وحققت مصر فوزا صعبا على السنغال بهدف نظيف ذهابا في القاهرة، الجمعة، وتحتاج إلى تفادي الخسارة في داكار من أجل التأهل مباشرة إلى مونديال قطر المقرر أواخر العام الجاري.

وأشار أبو الوفا إلى أن الجهاز الإداري للمنتخب المصري متواجد في داكار منذ أيام لاتخاذ الترتيبات والتجهيزات الخاصة بتلك المباراة، بالتنسيق مع السفارة المصرية في العاصمة السنغالية.

وكان قطاع "الكرنك" التابع لشركة "مصر للطيران"، قد أعلن عن تنظيم رحلات لسفر المشجعين المصريين الراغبين في مؤازرة المنتخب المصري في مباراة العودة أمام نظيره السنغالي، مؤكدا أن تكلفة السفر وحضور المباراة تبلغ 23 ألف جنيه (نحو 1250 دولار).