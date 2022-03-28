28 وفاة و3171 إصابة كورونا بأسبوع

دوت الخليج :-أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 28 وفاة و3171 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الأسبوع الوبائي الـ 12 الممتد من 19 إلى 25 آذار الحالي، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الوباء إلى 14031 وفاة و1692485 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا الأسبوع 6.48 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة. وأشار الموجز الأسبوعي إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 2175، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات خلال الأسبوع 211، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 266، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 183 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 3 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 18 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 3 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 4 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 13 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 7 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 1 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 2 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 2 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 6081 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء التراكمي 1670936. كما أشار إلى إجراء 48944 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 16624490.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4730727، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4438091، والجرعة الثالثة 627814. -