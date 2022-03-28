نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راتب الضمان رمضان 1443 موعد صرف معاش الضمان الموارد البشرية سجل على الضمان المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة راتب الضمان رمضان 1443، من أهم الموضوعات التي تشغل عدد كبير من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، حيث يتزامن موعد صرف معاش الضمان مع أوائل أيام شهر رمضان الكريم، وكان المستفيدون يرغبون في تقديم موعد الصرف ليتمكنوا من تلبية احتياجاتهم قبل بدء الشهر الكريم، ولكن تحرص وزارة الموارد البشرية على فحص طلبات ورغبات مستفيدي الضمان وتلبية ما يكون في الاستطاعة، ونحن من خلال موقعنا المتميز ثقفني نهتم بتقديم الأخبار والمعلومات التي تهم المواطن بمختلف الدول، مع توثيق ذلك من المصادر الرسمية حرصاً على مصداقية الخبر وتوافر المعلومة الصحيحة لمتابعينا.

وخلال السطور التالية سنوضح لكم موعد صرف راتب الضمان أبريل 2022، مع توفير الرابط الإلكتروني للتسجيل على نظام الضمان المطور نظراً لقُرب موعد انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الموارد البشرية للتسجيل، سواء مستفيدين جُدد أو المستفيدين فعلياً من الضمان الاجتماعي.

موعد صرف راتب الضمان رمضان 1443

من المتعارف عليه أن يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي أول كل شهر هجري.

وفي حالة توافق هذا الموعد مع إجازة رسمية أو عطلة أسبوعية يتم تحديد موعد الصرف بتقديمه أو تأخيره يوم.

ونحن اليوم بصدد معرفة موعد صرف معاش الضمان لشهر رمضان 1443.

فسوف يتم الصرف يوم الأحد الموافق الثاني من شهر رمضان 1443، الموافق الثالث من شهر أبريل 2022، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية بإيداع المبالغ بالبنوك المعتمدة لديها في حسابات المستفيدين والصرف يتم حسب النظام المتبع لكل بنك.

رابط التسجيل في نظام الضمان المطور

الدخول على الموقع الإلكتروني “sbis.hrsd.gov.sa“.

تسجيل البيانات كاملة وصحيحة.

الضغط على إرسال الطلب.

تحديث البيانات عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية

تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على ضرورة قيام مستفيدي الضمان بتحديث البيانات من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، التي أطلقتها الوزارة للتسجيل على نظام الضمان الجديد، حيث يستمر العمل على المنصة القديمة حتي تاريخ 23 مايو 2022، ويتم العمل على المنصة الجديدة فقط بعد هذا التاريخ، لذلك وحرصاً على مصلحة المستفيدين القدامى يجب تحديث البيانات من خلال المنصة الجديدة لضمان استمرار صرف راتب الضمان.