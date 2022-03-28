طريقة التسجيل في منصة فرجت لسداد الديون عبر منصة أبشر 1443 وشروط التقديم

طريقة التسجيل في منصة فرجت و شروط التقديم، هناك العديد من المؤسسات و الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية على تقديم كافة وسائل الدعم و المساعدة لكافة أطياف المواطنين بمختلف الفئات، ومن أهم الخدمات التي وفرتها المديرية العامة للسجون من قبل وزارة الخارجية بتعاون مع الحكومة السعودية، فمن خلال منصة فرجت يستطيع المواطنين التبرع و المساهم في تسديد الديون و المستحقات المالية للمواطنين المسجونين في قضايا مالية، حيث تعد هذه المنظومة من أهم الخدمات التي تعمل على مساعدة المواطنين ورفع العبء عن المواطنين فهناك أكثر من 12 مليون مواطن من مستفيدي خدمة فرجت وتقدم المنصة الكثير من الخدمات.

طريقة التسجيل في منصة فرجت لسداد الديون عبر منصة أبشر كمستفيد

من أهم الخدمات التي يبحث عنها عدد كبير جداً من المواطنين هو طريقة التسجيل في منصة فرجت لتسديد الديون عن الغارمين السجناء، وطريقة التسجيل هي:

في البداية عليك التوجة إلى منصة أبشر الإلكترونية والدخول إليها.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى المنصة بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

سيظهر أمامك رمز التحقق قم بادخاله في الخانة المخصصة لها.

ثم قم بالضغط على تسجيل.

بعد ذلك قم بالنقر على خدماتي.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالنقر على أيقونة أبشر فرجت.

بعد ذلك سيظهر أمامك نموذج التقديم قم بإدخال البيانات المطلوبة من (الاسم، محل الإقامة، رقم الهوية، قيمة الدين وغيرها من البيانات).

ثم قم بالضغط على أيقونة تقديم طلب مساعدة.

شروط التسجيل في منصة فرجت لسداد الديون 1443

لقد وضعت مديرات العامة للسجون ووزارة الداخلية مجموعة من الشروط والضوابط التي لابد من توافرها في المدين لقبول التسجيل في المنصة والحصول على الدعم وتسديد الدين، والشروط هي: