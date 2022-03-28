نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل مشكلة فقدان كلمة المرور في الضمان الاجتماعي المطور عبر وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الساعات القليلة الماضية وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أن هناك بعض الخطوات الواجب اتباعها عند فقدان كلمة المرور لبعض الاشخاص الذين قاموا بتسجيل الدخول عبر نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، والذي يعتبر أحد اهم الأنظمة التى اطلقتها الحكومة السعودية ضمن رؤية 2030 لتحقيق التطور والتنمية المستدامة في جميع المجالات.

الضمان الاجتماعي المطور

ومن خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعوديه تم إطلاق نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، لكي يساعد المواطنين والافراد الأشد احتياجا في الحصول على دعم مادي يكفل لهم قوت يومهم، ويجعلهم في حياة مستقرة في ظل الأزمة العالمية، وتحسين الحياة المعيشية لجميع المتقدمين، ويضمن النظام جميع الافراد بغض النظر عن الحالة الاجتماعية أو الجنس ما دامت الشروط والأحكام متوفرة في المتقدم بشكل أساسي.

حل مشكلة نسيان كلمة المرور في نظام الضمان المطور

ومن خلال هذه الخطوات البسيطة يمكن حل مشكلة فقدان كلمة المرور في نظام الضمان الاجتماعي المطور بعد طرح تساؤلات من قبل المتابعين حول التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور ولكن تم نسيان كلمة السر، والرغبة في معرفة كيف الطريقة إلى استعادتها، وهي عن طريق الطريقة الآتية.

قم بالدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية.

قم بالولوج علي منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

عند تسجيل الدخول قم باختيار “نسيت كلمة المرور”.

تعبئة بيانات الهوية الوطنية.

تعبئة رقم الجوال.

سيصلك كلمة مرور مؤقتة للدخول ولتقوم بتغييرها فيما بعد.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد

بعد وصول كلمة المرور الجديدة تتمكن الآن من التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد بسهولة ويسر عن طريق الخطوات الآتية.