اليابان وإفريقيا تؤكدان أهمية الديمقراطية وسيادة القانون

جدة - نرمين السيد - شدد وزراء بارزون من اليابان ودول إفريقية على أهمية الديمقراطية وسيادة القانون فى حل النزاعات الراهنة حول العالم، مؤكدين ضرورة تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد فى ظل سيادة القانون كأولوية ملحة فى الأجندة الدولية.





جاء ذلك خلال محادثات افتراضية تسبق مؤتمر طوكيو الدولى الثامن للتنمية الإفريقية المزمع عقده فى شهر أغسطس القادم، حيث استمرت المحادثات يومين، وتطرقت إلى تزايد نفوذ الصين وآخر مستجدات الأزمة فى أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، فى بيان نشرته صباح اليوم الإثنين، ونقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية، إنه فى الوقت الذى عززت فيه بكين أنشطتها البحرية فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ، أكد الوزراء مجددا أهمية "الحفاظ على نظام بحرى قائم على القواعد وفقا لمبادئ القانون الدولى".

وأشار البيان، فى إشارة إلى العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا والتى بدأت الشهر الماضى، إلى أن الوزراء شددوا على أهمية "احترام السيادة ووحدة الأراضى"، رغم أنهم رفضوا تحميل موسكو مسئولية جماعية، فيما نددت اليابان بشدة بعملية روسيا ووصفتها بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".

وأوضح البيان أن المشاركين أكدوا ضرورة تعاون المجتمع الدولى فى معالجة تأثيره الاقتصادى والاجتماعى على الدول الأفريقية، والحث على "تنمية قوية ومستدامة وشاملة لتحقيق إعادة البناء بشكل أفضل".

ومن المقرر عقد اجتماع مؤتمر طوكيو الدولى الثامن للتنمية الإفريقية "التيكاد" المقبل فى الفترة من 27 إلى 28 أغسطس برئاسة تونس، على الرغم من أنه ما إذا كان سيعقد فى شكل افتراضى أم شخصى لا يزال قيد الدراسة.