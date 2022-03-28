فرنسا تقود حملات ترشيد استهلاك للطاقة

جدة - نرمين السيد - ناشد رئيس هيئة تنظيم الطاقة فى فرنسا جان فرانسوا كارينكو، اليوم الإثنين، جميع المواطنين الفرنسيين بترشيد استهلاك الطاقة اعتبارا من الآن، وسط مخاطر مواجهة ضغوط تتعلق بإمدادات الطاقة الشتاء المقبل، إذ يثير النزاع الدائر فى أوكرانيا بشكل مباشر مسألة اعتماد القارة الأوروبية على إمدادات الغاز الطبيعى من روسيا.





وقال كارينكو، فى مقابلة أجراها مع صحيفة "ليزيكو" الفرنسية اليومية، إن صعوبات إمدادات الغاز الناجمة عن الأزمة الأوكرانية والانخفاض غير المسبوق فى توليد الطاقة النووية سيتمخض عنه لا محال عقبات فى شتاء 2022 إذا لم يتم اتخاذ أى إجراء، مؤكدا أنه "يجب ترشيد استهلاك الغاز والكهرباء فى فرنسا اعتبارا من الآن وإلا ستسوء الأمور فى الشتاء المقبل".

ودعا جميع المواطنين إلى المشاركة فى هذه الجهود بخفض انبعاثات الغاز الاحترارى واستهلاك أجهزة التبريد، وكذلك الأضواء، موضحا أنها حالة طارئة وعلى الجميع التحرك للحد من هذه المخاطر.

وأضاف أن "هناك حاجة ملحة للتعجيل فى اتخاذ خطوات فى هذا الصدد، ويجب أن ندرك من خلال الأزمة التى التى نمر بها فى الوقت الراهن أن المصلحة العامة أولى من المصلحة الخاصة".

وكانت الأزمة فى أوكرانيا أسفرت عن ارتفاع كبير لأسعار النفط، كما طرحت مسألة اعتماد القارة الأوربية على إمدادات الغاز الطبيعى من روسيا.