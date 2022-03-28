عاجل- تفاصيل تحويل مدفوعات الغاز إلى الروبل الروسى

جدة - نرمين السيد - أصدر فلاديمير بوتين، الرئيس الروسى، تعليماته إلى مجلس الوزراء والبنك المركزى وشركة "غاز بروم"، اليوم الإثنين، لاتخاذ التدابير الضرورية لتغيير عملة الدفع لإمدادات الغاز إلى الروبل بحلول 31 مارس، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وحسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "روسيا اليوم"، قال بيان صحفى للكرملين، صباح اليوم الإثنين، إنه "يتعين على الحكومة الروسية، جنبًا إلى جنب مع البنك المركزى الروسى وشركة (غاز بروم) المساهمة العامة، تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتغيير عملة الدفع لإمدادات الغاز الطبيعى إلى دول الاتحاد الأوروبى والدول الأخرى، التى اتخذت إجراءات تقييدية ضد مواطنى روسيا وعدد من الكيانات القانونية الروسية، إلى الروبل الروسى".

وكان الرئيس الروسى أصدر تعليمات فى يوم الأربعاء 23 مارس الجارى، بتحويل كافة مدفوعات إمدادات الغاز إلى أوروبا إلى العملة الوطنية فى أسرع وقت ممكن، مشددًا على أنه "لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبى أو الولايات المتحدة الأمريكية، وتلقى المدفوعات باليورو والدولار".

وفى أعقاب قرار بوتين، استطاع روسيا تعويض 20% من خسائر الروبل أمام الدولار، وسط توقعات باستمرار ارتفاع قيمته، حيث يشمل القرار بيع صادرات أخرى بخلاف الغاز، حسبما أفادت التقارير الروسية.