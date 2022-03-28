عاجل- رئيس إينى الإيطالية يكشف إمكانية استبدال الطاقة الروسية

جدة - نرمين السيد - وقال ديسكالزى فى منتدى الطاقة بالإمارات، اليوم الإثنين، إن إمدادات الغاز تمثل مشكلة كبيرة فى أوروبا وأن روسيا تطلب من إينى دفع ثمن الغاز بالروبل، وهو أمر غير وارد فى العقود.

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