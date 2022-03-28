عاجل- حرب شاملة.. هجوم روسى جديد على الغرب

جدة - نرمين السيد - اعتبر وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، اليوم الإثنين، أن العقوبات الغربية الأخيرة جزء من الحملة الواسعة ضد موسكو، مؤكدًا أن هذه العقوبات تهدف إلى منع روسيا من التطور كدولة مستقلة.





وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قال لافروف إن العقوبات الغربية على روسيا جاءت كرد فعل من الغرب على فشل خططه فى أوكرانيا، والتى جرى من أجلها تدبير انقلاب 2014. وأشار لافروف، إلى أن "ما يميز هذه الجولة من الضغط على روسيا من سابقاتها، انفجار لا نظير له لمشاعر الروسوفوبيا فى جميع الدول الغربية".

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