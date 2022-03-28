رئيس وزراء اليابان: العالم يشهد أكبر أزمة منذ الحرب العالمية الثانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف كيشيدا بحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن جوهر النظام العالمى الذى تطلب بناؤه سنوات طويلة من الجهود والتضحيات من قبل المجتمع الدولى بات مهددا.

وأوضح أن الخيارات والتحركات التى تتخذ اليوم ستحدد مستقبل المجتمع الدولى الذى يحتاج للتحرك على نحو متكاتف للتصدى للمحاولات أحادية الطرف لتغيير الوضع الراهن بالقوة، مشددًا على أنه لا ينبغى التسامح مطلقا مع المحاولات أحادية الطرف لإحداث تغيير فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ خاصة فى شرق آسيا.

وجدد عزمه على تسريع صياغة 3 وثائق متعلقة بالأمن من بينها استراتيجية الأمن القومى فى وقت تطلق فيه كوريا الشمالية صواريخ بالستية على نحو متكرر بما فيها نوع جديد من الصواريخ البالستية العابرة للقارات إلى جانب تعزيز الصين محاولاتها الأحادية لتغيير الوضع الراهن فى بحرى شرق وجنوب الصين.