كل من وجهة نظره.. أوكرانيا وروسيا تكشفان "آخر تطورات الحرب"

كشفت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، الإثنين، عن تطورات الوضع الميداني في الحرب الدائرة ببلادها، قائلة إن القوات الروسية "تعيد تجميع صفوفها"، لكنها "غير قادرة على التقدم في أي مكان داخل أوكرانيا".

وأوضحت ماليار أن القوات الروسية تحاول تعزيز مواقعها التي تسيطر عليها بالفعل، وخرق دفاعات كييف، لكن ليس أمامها فرصة للاستيلاء على العاصمة.

وأضافت في إفادة صحفية دون أن تورد دليلا على تحركات القوات الروسية: "حتى اليوم يعيد العدو تجميع صفوفه لكنه غير قادر على التقدم إلى في مكان داخل أوكرانيا"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وعلى الجانب الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، أن قواتها استهدفت 36 منشأة عسكرية أوكرانية، وأسقطت 5 طائرات حربية و19 طائرة مسيّرة، خلال آخر 24 ساعة من عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تم إسقاط 4 قاذفات أوكرانية من طراز "سو 24" في الجو فوق مقاطعة تشيرنيهيف شمالي البلاد، كما أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 27" بالقرب من كراماتورسك في دونباس.

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية أسقطت 5 صواريخ أطلقتها راجمات "سميرش" أوكرانية، قرب مطار في مقاطعة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

ولفت البيان إلى أن بين الأهداف التي دمرها الطيران وقوات الصواريخ الروسية خلال اليوم الماضي، راجمتي صواريخ ومنظومة للصواريخ المضادة للطائرات.

وأكد البيان أن مجموعة من القوات الروسية توغلت في عمق كيلومترين في دفاعات اللواء 95 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ووصلت إلى الضواحي الجنوبية لبلدة نوفوسيلوفكا في دونيتسك.

وتقدمت وحدات تابعة لقوات جمهورية لوغانسك الشعبية خلال هجومها لمسافة 5 كيلومترات، واستولت على بلدتي إيفانوفكا ونوفوسادوفويه، ووصلت إلى خط تيرني على الحدود مع جمهورية دونيتسك، وفقا لموسكو.

ودمرت القوات الروسية ما مجموعه 308 طائرات دون طيار و1713 دبابة و170 راجمة صواريخ أوكرانية منذ بداية العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، حسبما يعلن رسميا.