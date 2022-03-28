سوق أبوظبي.. طرح 13 شركة جديدة هذا العام

كشف رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، محمد علي الشرفاء، عن استهداف طرح وإدراج 13 شركة جديدة في سوق أبوظبي للأرواق المالية قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح الشرفاء في مقابلة خاصة مع "دوت الخليج" اليوم الاثنين في دبي، أن هذا التوجه يتسق مع مستهدفات الوصول بالقيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 3 تريليونات درهم. وأفاد بأن الطروحات ستشمل 4 شركات من خارج الإمارات إلى جانب طرح شركات حكومية وعائلية وخاصة.

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