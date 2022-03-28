نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية اليوم الدراسي في رمضان 1443 وفقًا لقرارات وزارة التعليم الأخيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن وزارة التعليم في المملكة السعودية قدمت بعض القرارات تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المعظم، والتي تخص التعليم داخل المملكة بشهر رمضان، ولذلك كافة الطلاب قد بدأوا في البحث عن المواعيد التي تخص بداية اليوم بشهر رمضان الكريم، حتى يتعرفوا على كافة المواعيد ويستعدوا للدراسة، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنقدم لكم موعد بداية اليوم الدراسي في رمضان.

موعد بداية اليوم الدراسي في رمضان

لقد أعلنت وزارة التعليم عن كافة المواعيد التي تخص بداية اليوم الدراسي بشهر رمضان الكريم كل عام وأنتم بخير، حيث أنه من المفترض أن يبدأ في التاسعة صباحاً أو العاشرة صباحاً، وهذا طبقاً للمقرر حسب كل محافظة أو مدينة، فعلى سبيل المثال الرياض تبدأ في التاسعة صباحاً ومعها الباحة المخواة، نجران الدراسة العاشرة صباحاً، وبيشة، القنفذة، الليث، ظهران، الجنوب، حفر الباطن، رجال ألمع، النماص، القويعية، تبوك.

مدة الحصة في رمضان وقرارات الوزارة

إن وزارة التعليم قد أظهرت بعض القرارات التي تخص الدراسة خلال شهر رمضان، ولقد أتت هذه القرارات على النحو الآتي:

إن الوزارة قد اعتمدت بعض القرارات التي سيتم الاعتماد عليها خلال شهر رمضان، ولقد حددت متى يبدأ اليوم الدراسي هل أنه سيكون التاسعة صباحاً أم العاشرة.

أما عن زمن الحصة الدراسية بكافة المراحل داخل المملكة السعودية ستكون 35 دقيقة.

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من حق الإدارة التعليمية أو المدرسة أو المحافظة أن تحدد موعد البداية لليوم الدراسي وفقاً للمحدد من قبل الوزارة.

إجازة عيد الفطر 24 رمضان ثم بعد ذلك يعود الطلاب بعد أن يمر 13 يوم، وهذا لأنها ستكون الإجازة الأطول بالترم الثالث.

إجازات الترم الثالث

يسعد الطلاب دائماً بأوقات الإجازات حيث أن الترم الثالث به ثلاث إجازات ستجعل الطلاب يوصلوا التعليم بعدهم بمنتهى الحماس والتشويق حتى يومنا هذا، فهو الترم الأخير وإليكم إجازات الترم الثالث وهي كالآتي: