نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الاختبارات النهائية الترم الثالث 1443 وفقًا لقرارات وزارة التعليم السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم السعودي تعمل على توفير جميع المواعيد الخاص بالاختبارات والأيام الدراسية وأيضًا الإجازات، ولكن بالتزامن مع بدء الدراسة خلال الترم الأخير بدأت مرحلة البحث من قبل الكثيرين من الطلاب حول المملكة العربية السعودية عن موعد الاختبارات النهائية الترم الثالث لجميع الطلاب في المراحل التعليمية من الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية، لذا سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص تلك الأمر.

موعد الاختبارات النهائية الترم الثالث

أن الإختبارات النهائية للترم الثالث لم تُحددها وزارة التعليم السعودي حتى وقتنا هذا، فوزارة التعليم لم تُحدد أي تفاصيل تتعلق بها، فالطلاب يتوقعون أن تكون حضوري مثلما كانت في الفصل الثاني، فالكل ينتظر عن آليتها وأيضًا يرغبون في التعرف على المواعيد المُقررة لها حتى يستعدون بشكل جيد لها ولا يتفاجئون ببدءها.

بالنسبة لدراسة الترم الثالث مازالت مستمرة حتى وقتنا هذا فبدأ بالفعل يوم 20 مارس وسوف يحصل الطلاب خلال هذا الترم على إجازتين مطولتين وإجازة عيد الفطر أيضًا، فهي إضافات الإجازات المطولة نظرًا لتغيير نظام الدراسة وجعله ثلاث فصول بدلاً من فصلين لكي لا تتسبب زيادة الأيام الدراسية في رتابة الطلاب على مستوى المراحل التعليمية المختلفة.

اجازة رمضان للطلاب

أن الإجازة المُقررة في رمضان لجميع الطلاب داخل المملكة العربية السعودية ستكون يوم 24 رمضان الموافق بالتاريخ الميلادي يوم 25 أبريل لعام 2022، وسوف تستمر لمدة 13 يوم حتى يعودون مرة أخرى يوم 7 شوال وسوف يحصلون على إجازتين مطولتين فهذا الترم يُشبه الفصل الأول في الإجازات المطولة أما الترم الثاني فكان يشمل ثلاث إجازات مطولة.

متى ينتهي الفصل الثالث 1443

أن الموعد المقرر لنهاية الترم الثالث سيكون في 1 ذو الحجة، فهذا التاريخ وفقًا لما جاء التقويم الدراسي بعد التحديث في بداية الدراسة لعام 1443، فالوزارة تعمل على توفير جميع المواعيد المُقررة سواء الدراسة والاختبارات النهائية والإجازات المطولة وأيضًا الإجازات الرسمية لجميع الفصول، فمؤخرًا تم اعتماد استكمال الدراسة بشكل حضوري لكافة المراحل التعليمية من الابتدائي وحتى الثانوية.

أما بالنسبة للإجازة الصيفية للطلاب فسوف تبدأ بعد نهاية إجازة الترم الثالث، ولكن لم تُعلن الوزارة في وقتنا هذا عن موعدها أو المُدة المُحددة فعند إعلانها سوف نوفيكم بالخبر مباشرة.