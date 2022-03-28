نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مكرمة رمضان 1443 وأهم الشروط اللازمة للحصول على المكرمة الملكية في المقال التالي
يبحث الجميع في السعودية عن موعد صرف مكرمة رمضان والتي هي عبارة عن مبلغ من المال يتم صرفه في الأيام القليلة الأولى التي تسبق بداية شهر رمضان المبارك للأسر المحتاجة، حتى تعينهم في مواجهة ظروف المعيشة وغلاء الأسعار، وتساعدهم في تحمل العبء الاقتصادي ومصاريف شهر رمضان، ليتمكنوا من تجهيز بعض من مستلزمات رمضان الغذائية، وهذه المكرمة مقدمة من الدولة لجميع الأسر الفقيرة ذات الدخل القليل، وهذه الأسر يتم دراستها وتحديدها من قبل وزارة التنمية البشرية والضمان الاجتماعي.
مكرمة رمضان
قامت المملكة العربية السعودية بفرز الأسر الفقيرة وتحديدها وتسجيلها وذلك تحت إشراف وزارة الضمان الاجتماعي، حتى تتمكن الدولة من تقديم المساعدة لهم في المناسبات العامة، ومن هذه المساعدات هي مكـرمة رمضان، وهي عبارة عن مبلغ مالي يتم صرفه لكل هذه الأسر الفقيرة على على حسب عدد أفراد الأسرة وعلى حسب حالتهم المادية، وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك من كل عام، ليساعدهم هذا المبلغ قليلاً في تجهيز المنتجات الغذائية ومتطلبات شهر رمضان المبارك، وسوف نتعرف على موعد صرف هذا المبلغ من خلال السطور القادمة.
موعد صرف مكرمة رمضان
قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن الموعد الذي سيتم فيه صرف مكرمة رمضان لكل الأسر الفقيرة التي تنطبق عليها الشروط المحددة، وهذا الموعد سيكون خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، وغالبا سيكون في منتصف شهر رمضان أي بتاريخ 15 من الشهر الفضيل، حيث سيتم صرف مبلغ وقيمته ألف ريال سعودي للأسرة المكونة من فرد واحد، وسيتم صرف مبلغ بقيمة ألف ونصف ريال سعودي للأسرة المكونة من فردين، وسيتم صرف مبلغ وقدره ألفان ريال سعودي للأسرة المكونة من 3 أفراد.
شروط الحصول على المكرمة الملكية
هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في الأسر التي سوف تحصل على مـكرمة رمضـان لعام 2022، ومن هذه الشروط الآتي:
- أن تكون سعودية الجنسية.
- يجب أن يكون دخل الأسرة أقل من ثلاثة آلاف ريال سعودي.
- ينبغي أن لا تمتلك الأسرة أي أراضي أو عقارات.
- الإقامة في المملكة العربية السعودية.
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