نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في وظائف قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي 1443 عبر jobs.mod.gov.sa وموعد بدء التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت قوات الدفاع الجوي الملكي عن العديد من الوظائف الشاعرة بها، ولكن وضعت مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها في الأشخاص الراغبين في التقدم للالتحاق بتلك الوظائف، كما قدمت الرابط الرسمي الخاص بها لكي تُمكن الراغبين من التقديم خلاله بشكل مباشر، والجدير بالذكر أنها تأسست عام 1930 ميلاديًا ومقرها الرئيسي في الرياض.

رابط التسجيل في وظائف قوات الدفاع الجوي الملكي

وفرت وزارة الدفاع في السعودي الرابط الرسمي الخاص jops.mod.gov.sa بالتسجيل في وظائف قوات الدفاع الجوي الملكي لكي تُمكن الراغبين في التقديم خلاله، فهي أعلنت عنها رسميًا لكي تستقبل الطلبات الخاصة بكافة الأشخاص الراغبين في الالتحاق بالوظائف الشاغرة بها.

موعد التقديم على وظائف قوات الدفاع

أعلنت الوزارة عبر بيان رسمي لها عن وجود وظائف شاغرة بها وتحتاج إلى أشخاص، فبدأ البحث حول الموعد المُقرر لتلقي الطلبات الخاصة بالوظائف وجاء تلك الموعد بدايته من يوم الأحد الموافق الثاني من رمضان بتاريخ 2/9/1443 وسوف تستمر تقديم الطلبات حتى يوم 6 الموافق 6/9/1443 فعلى كافة الأشخاص الراغبين في التقدم بتجهيز كافة الأمور المطلوبة للتقديم مباشرةً عند فتح باب التقديم..

شروط وظائف قوات الدفاع الجوي

هناك مجموعة من الشروط التي حددتها وزارة الدفاع الجوي في المملكة العربية السعودية لجميع الأشخاص الراغبين في التقدم للالتحاق بأحد وظائفها، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي وهي:

ضرورة أن يكون الشخص المتقدم سعودي فقط.

لابد أن يكون حاصل على مؤهل تعليمي على حسب الوظيفة الشاغرة.

يبنغي أن يكون حسن السيرة والسلوم وألا يكون محكوم عليه من قبل في أحد الجرائم سواء كانت مخلة بالشرف أو الأمانة أو غيرها.

يلزم ألا يكون غير متقاعد وألا يكون مفصول من خدمته بسبب تأديبي.

لابد من تقديم جميع كافة المعلومات وتكون صحيحة.

يجب تخطي الكشف الطبي وأيضًا اجتياز المقابلة الشخصية.

ينبغي أن يُقدم معادلى الشهادة العملية إذا كان خارج أراضي المملكة.

ما هي وظائف الدفـاع الجوي؟

قوات الدفاع وفرت مجموعة من الوظائف والتي جاءت على النحو التالي وهي مهندس سواء كان إلكترونيات أو صناعي أو مكيانيكا أو صيانة ومعدات، وفني أيضًا وأيضًا أخصائي ومعلم لغة إنجليزية.