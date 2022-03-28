نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اوقات ومواعيد دوام جرير في رمضان 2022 – 1443 تعرف على التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن أوقات الفتح لمكتبة جرير قد أعلن عنها بشكل رسمي، فمواعيد عمل المكتب سيكون بشكل متلائم مع شهر رمضان المعظم، ذلك الشهر الذي أمرنا الله فيه بالصيام ويحب المسلمين أن يتقربوا إلى الله فيه بالعبادات المختلفة والاهتمام بالأشياء التي ترضي الله عنهم، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم اوقات مواعيد دوام جرير في رمضان.

اوقات مواعيد دوام جرير في رمضان

إن أوقات عمل مكتبة جرير سيكون بدءً من العاشرة صباحاً حتى الواحدة صباحاً داخل معظم الفروع بالسعودية، ويستثنى من هذا الوقت وقت الإفطار الذي من المفترض أن يكون بدءً من الخامسة والنصف مساءً حتى التاسعة والربع مساءً، ومكتبة جرير لها فروع متعددة بالمملكة السعودية، فهي وفرت للمواطنين خدمات وتقدم سلع مطلوبة بشكل دوري بجميع أيام السنة، ولاسيما بشهر رمضان، فالمعرض المتواجد بمجمع الراشدي أوقات العمل من 12 ونصف مساءً إلى الخامسة والنصف مساءً ثم يأخذوا استراحة الإفطار ويعودوا للعمل التاسعة والربع مساءً حتى الواحدة في الصباح.

وبالنسبة لمعارض المنطقة الغربية وكذلك الجنوبية العمل يبدأ العاشرة صباحاً إلى الخامسة والنصف مساءً، ثم يأخذوا راحة الإفطار ثم يعاودوا العمل التاسعة ونصف مساءً حتى الواحدة صباحاً، أما عن سائر المعارض المتبقية بالمملكة السعودية العمل بها يبدأ من العاشرة صباحاً حتى الخامسة والنصف في المساء، ويأخذوا استراحة الفطار ثم يعودوا مرة أخرى التاسعة وربع مساءً حتى الواحدة في الصباح.

ميعاد عمل المكتبة بالدول العربية

إن مكتبة جرير لها كثير من الفروع متواجدة بالدول العربية، والآن سنقدم لكم مواعيد المكتبة بكل دولة عربية، حيث أن الجميع يهتموا بهذا الأمر كثيراً من الراغبين للذهاب للمكتبة والحصول على الخدمات الخاصة بها، وإليكم كافة المواعيد الخاصة بعمل المكتبة بالدول العربية التي لها فروع بها وهي كالآتي: