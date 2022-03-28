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عمر شويل - جدة قامة منصة مدرستي التابعة لوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بتقديم مسابقة مدرستي تبرمج لعبة ماين كرافت برعاية معالي وزير التعليم عبر تكوين متجر بحثي من قبل طلاب تابعين لوزارة التعليم السعودية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية للبرمجيات ، حيث يستطيع الطلاب عبر الدخول إلي منصة مدرستي التعليمية بالمملكة أن يقوم بالموافقة علي شروط برمجة اللعبة والاتفاق مع المعلم المختص حول المهمات المطلوبة منه ، وتهدف المسابقة بشكل أساسي إلي حث الطلاب السعوديين علي تعلم البرمجيات خصوصاً وعلم الحاسب الآلي عموما وفق منهجية الحكومة السعودية للتحول الرقمي والرقي بالمستوي العلمي وفق قواعد رؤية المملكة 2030.

التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج لعبة ماين كرافت

تم الإعداد للتسجيل عبر رابط وزارة التربية السعودية للمشاركة في مسابقة ماي سكول عن طريق رابط تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية ، والمشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمي بعد الدخول على لعبة ماين كرافت التعليمية بالخطوات التالية :

نقوم بالدخول علي المنصة مدرستي.

نختار رابط MineCraft التعليمي.

أو ندخل من خلال بحث عن موقع Code org minecraft وندخل للعبة باستخدام معرف الحساب الخاص بمدرستي.

نقوم بعد ذلك بتنشيط اختيار ساعات البرمجة التعليمية حسب ديلي المنصة الإرشادي.

نقوم ببدأ البرمجة بالضغط علي أيقونة ساعة من الكود ساعة البرمجة ثم اختيار إنشاء خلق العالم.

ثم نقوم بالضغط علي أيقونة الكتاب لتحويل النص للغة عربية.

نقوم بعدها باختيار العربي من قائمة اللغات الترجمة.

نقوم بعد ذلك بتفعيل اختيار المستند.

من الممكن أن نقوم بتنزيل لعبة من الإصدار التعليمي Education Minecraft علي جهاز الكمبيوتر وتسجيل الدخول بحساب مدرستي.

بعد إتمام عملية البرمجية لمدة ساعة يستحق الطلبة بالحصول علي الشهادة وإرسالها للمعلم المتابع معه.

لابد من إتمام هذه الخطوة لهذا الفصل الدراسي حتي تتمكن من متابعة الخطوة الجديدة بالفصل الدراسي المقبل.

وتقوم وزارة التعليم بالمملكة بدعم المنصات الرقمية والبرامج العلمية بطرح عدد من المنصات مثل منصة نور التعليمية و مدرستي التعليمية ، لحث الطلبه علي التفاعل الرقمي.

الهدف من المسابقة الجديدة

ضمن سعي الوزارة لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 لتوطين برمجيات الحاسب الآلي ، فقد أطلقت مسابقة مدرستي تبرمج لعبة ماين كرافت بالتضامن مع مايكرو سوفت العالمية ، وذلك تطلعاً لعوائد كثيرة مثل :

إعداد مستقبل رقمي أفضل وفعال لأبناء المملكة.

تحفيز روح التنافس لدي الطلبة في مجال مفيد.

نشر ثقافة التحول الرقمي وتعلم البرمجية.

اكتشاف الكثير من المواهب لدي الطلبة عبر التطوير والحث.

استثمار الطلبه الموهوبين في صناعة قوة بشرية عاملة بالمجال الرقمي.

دفع الطلاب لمجالات البحث والتطور الذاتي.

توضيح الصورة للأجيال القادمة والحالية عن مفهوم البرمجه.

دخول سلس للمملكة بطاقاتها البشرية وبنيتها في المنظومة العالمية عبر التقنيات المتطورة في البرمجه.

ومن خلال الفيديو التالي، نتعرف على مرحلة تفعيل ساعة المبرمج التعليمية لـ Minecraft ، وكيفية الحصول على شهادة Minecraft التعليمية لتتمكن من إكمال المرحلة الأولية من مسابقة مدرستي بنجاح ، و تثبيت لعبة ماين كرافت مدرستي ، مع دخول الفصل الدراسي الجديد في عدد من المراحل التعليمية بالمملكة واستعداد الطلاب للانتقال لمستويات علمية أعلي في مسيراتهم التعليمية والفيديو التالي يقدم الكثير من المعلومات بخصوص ذات الأمر :

مدرستي تبرمج ماين كرافت تحميل

هي إحدى الألعاب الرقمية مفتوحة المصدر، والتي تساعد في تعزيز عملية الإبداع والتعاون بين المستخدمين في انجاز بعض من المهام منها مثل :

التعاون بين اللاعبين وأصدقاء الفريق لإتمام مهام اللعبة. تقوم علي توثيق تقدم مستوي المشارك ومشاركته بالمهام. تتيح اختيار الشخصية المناسبة للاعب من بين الشخصيات المتاحة داخل اللعبة. تقدم مجموعة من الأدوات المحفزة لإتمام مهام العضو. تتمتع ببيئة لعب آمنة. الاستفادة من مميزات المرشد الإلكتروني الذي يقدم المساعدة للطلاب في حال وجود مشاكل أثناء اللعب حسب طلبهم.

ويمكن تحميل لعبة ماين كرافت من خلال البحث في محرك جوجل عن الموقع الرسمي ورابط التنزيل.

قصة لعبة ماين كرافت مدرستي تبرمج