الجامعة العربية: أبو الغيط يشارك فى القمة العالمية للحكومات بدبى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الإثنين أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط وصل إلى دبى، للمشاركة فى أعمال القمة العالمية للحكومات وعدد من الفعاليات المصاحبة لها، وذلك خلال الفترة من 28 إلى 30 مارس الجارى.





وأفاد مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن الأمين العام سيفتتح فى وقت لاحق اليوم أعمال أسبوع المناخ فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى دورته الأولى، الذى يهدف إلى إتاحة منصة إقليمية للحكومات والمنظمات وجميع الشركاء لمناقشة الوضع المناخى فى المنطقة العربية، واستكشاف أفضل الاستراتيجيات والممارسات التى من شأنها تعزيز جهود مجابهة التغير المناخى، وتعظيم استخدام الموارد المتاحة لتحقيق أهداف التنمية.

وصرح المصدر بأن الأمين العام سيشارك بعدها فى افتتاح المنتدى الدولى الرابع لريادة الأعمال والاستثمار، الذى يقام تحت رعاية جامعة الدول العربية وبتنظيم مشترك مع عدد من الجهات، ويتضمن المنتدى عددا من الفعاليات التى تهدف إلى تشجيع الاستثمار فى المنطقة العربية، وخلق أنظمة بيئية ملائمة لريادة الأعمال والابتكار.

وقال المصدر إن أبو الغيط سيشارك صباح غد الثلاثاء فى افتتاح أعمال القمة العالمية للحكومات، كما سيتحدث فى جلسة حوارية تتناول مستقبل التحالفات فى عالم متغير.

وأضاف المصدر بأن أبو الغيط سيفتتح صباح بعد غد الأربعاء أعمال منتدى الإدارة الحكومية العربية، الذى تنظمه الحكومة الإماراتية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارى، ثم سيختتم زيارته بتسليم جوائز النسخة الثانية من رالى العرب لريادة الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة تشارك دوريا فى إقامة عدد من الفعاليات ضمن أنشطة القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع الحكومة الإماراتية.