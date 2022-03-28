عاجل.. الدفاع الروسية تكشف حصيلة الخسائر العسكرية الأوكرانية فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، استهداف 36 منشأة عسكرية أوكرانية، وإسقاط 5 طائرات حربية و19 طائرة مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وفى بيان نقلته شبكة "روسيا اليوم"، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إسقاط أربع قاذفات أوكرانية من طراز "سو-24" فى الجو، فوق مقاطعة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا، إضافة إلى إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" بالقرب من كراماتورسك فى دونباس. كما أسقطت القوات الروسية خمسة صواريخ أطلقتها راجمات صواريخ "سميرش" أوكرانية، بالقرب من مطار فى مقاطعة خيرسون، جنوبًا، إضافة إلى تدمير راجمتى صواريخ ومنظومة للصواريخ المضادة للطائرات.

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