عاجل- بوتين يصدر قرارا جديدا للدول غير الصديقة بحلول 31 مارس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى خبر عاجل نشرته فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الأذربيجانى سحب قواته من محيط بلدة فوروخ فى إقليم "قره باغ" بعد أن توغلت فى منطقة نفوذ قوات حفظ السلام الروسية هناك.

وأوضحت الوزارة -فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية "بناء على نتائج المفاوضات، قام الجانب الأذربيجانى بسحب وحداته من منطقة بلدة فوروخ فى إقليم قره باغ".

وكانت الوزارة ذكرت فى بيان لها أمس السبت، أن "قيادة وحدة حفظ السلام الروسية فى قره باغ تتخذ إجراءات حل المسألة، عقب توغل قوة عسكرية أذربيجانية إلى المنطقة"، ودعت أذربيجان لسحب قواتها من "قره باغ".