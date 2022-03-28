فنلندا: تعليق حركة قطارات الشحن مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم"، فقد أعلنت شركة تابعة لشركة السكك الحديدية الحكومية الفنلندية "فى آر ترانس بوينت"، تعليق حركة القطارات مع روسيا، معللة ذلك بالعقوبات التى تم فرضها على شركة السكك الحديدية الروسية "RZD".
وحسبما نقلت "بيزنيس أف أم"، قال مارتى كوسكينين، رئيس شركة "فى آر ترانس بوينت"، فى وقت سابق: "لا يمكن الاستمرار فى التحرك شرقا بسبب العقوبات المفروضة على السكك الحديدية الروسية RZD"، مؤكدًا أن "مجموعة VR ملتزمة بالامتثال للعقوبات التى يفرضها الغرب".
وبحسب "روسيا اليوم"، يرى خبراء أن وقف حركة شحن البضائع بواسطة القطارات بين روسيا وفنلندا ليس له أهمية، لافتين إلى أن معظم الصادرات الروسية عبر هذا المسار تم تعليقها بالفعل فى الوقت الراهن.
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