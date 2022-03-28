مكة المكرمة تعلن استعداداتها لعمرة رمضان

جدة - نرمين السيد - أعلن تجمع مكة المكرمة الصحى اليوم الإثنين اكتمال جاهزيته لموسم رمضان المبارك، موضحا أنه تم الانتهاء من تجهيز 10 مستشفيات و82 مركزا صحيا للعمل على مدار 24 ساعة وفقا للخطط المعدة خلال الشهر الفضيل.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مستشفيات ومراكز طوارئ الحرم تعمل على مدار 24 ساعة فى تقديم الرعاية الصحية لزوار وقاصدى المسجد الحرام، موضحة أن مراكز الطوارئ الثلاثة تتوزع فى أروقة الحرم وجميعها مجهزة بأحدث التجهيزات للتعامل مع الحالات الطارئة. ولفتت إلى أنه سيتم توفير 5 عيادات متنقلة بفرق طبية متكاملة ومجهزة بكامل التجهيزات لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، مؤكدة أنها موزعة على عدد من المواقع فى المنطقة المركزية ومدخل مكة المكرمة؛ لتوفير الخدمات الصحية لضيوف وزوار بيت الله الحرام. وأكدت أنه تم رفع كفاءة التجمع الصحى من أسرة وجاهزية غرف العنايات الحرجة لمواكبة أى طارئ، إضافة إلى تجهيز جميع مراكز الرعاية الصحية بعيادات طوارئ مجهزة وفقا لمعايير وزارة الصحة.

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