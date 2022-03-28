نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي تسجيل دخول madrasati schools للطلاب والكادر التعليمي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط منصة مدرستي تسجيل دخول madrasati مايكروسوفت للطلاب للدخول إلى مدرستي الصفحة الرئيسية لإنجاز وأداء المهام والمسؤوليات والتكليفات اليومية للطلبة، كما نُرفق رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول لولي الأمر، حيث تتيح مدرستي إمكانية دخول الطالب والقائد من خلال تعبئة بيانات حساب مايكروسوفت، بينما يتم تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي من حساب مدرستي للإداريين عن طريق إدخال بيانات نظام نور، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1443، ورابط منصة مدرستي نظام الاختبارات المركزية المباشر لتنفيذ الاختبارات عن بعد، كما نرفق أيضاً طريقة تسجيل حساب جديد في منصة مدرستي madrasati الآن، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع الدعم الفني لمنصة مدرستي من خلال رقم منصة مدرستي الموحد لتقديم الاستفسارات.

رابط منصة مدرستي تسجيل دخول madrasati

تم الإعلان من قبل وزارة التعليم عن إطلاق وتدشين منصتى مدرستي للتعليم عن بعد “إلكترونياً” والتي تتضمن العديد من الأدوات للتعلم عن بُعد التي تدعم عمليات التعلم للطلاب وكافة منسوبيها، للإسهام في تحقيق الأهداف المبتغاة والمرجوة للمناهج والمقررات، إلى جانب دعم تحقيق المهارات والقيم والمعارف لكي تتماشى مع المتطلبات الرقمية للحاضر والمستقبل ضمن رؤية المملكة الرشيدة 2030.

وقد أعلنت عن توفير ما يزيد عن خمسة وأربعون ألف مصدراً تعليمياً متنوعاً عبر منصة مدرستي يراعي الفروق الفردية بين الطلبة، بالإضافة إلى توفير أدوات خاصة بالتخطيط والتصميم التعليمي، إلى جانب أدوات التقييم مثل الاختبارات وبنوك الأسئلة التي تشتمل على ما يزيد عن مائة ألف سؤال في غالبية المقررات، كما أعلنت أيضاً عن إجراء اختبارات تعزيز المهارات من خلال منصة نظام الاختبارات المركزية التي يتم الدخول إليها من خلال النقر على الاختبارات في منصة مدرستي للطالب.

وتتيح المنصة منصة مدرستي إمكانية تسجيل دخول منصتي مدرستي من خلال كتابة الاسم وكلمة المرور لمنصة مدرستي مايكروسوفت للطلاب، أما عن تسجيل دخول منصة مدرستي لولي أمر طالب 1443هـ، فتتم من خلال تعبئة نظام نور المركزي، ومن يريد دخول مدرستي منصة لتنفيذ اختبار أو حضور درس افتراضي، يمكنه ذلك من خلال رابط منصة مدرستي تسجيل دخول madrasati المباشر بالتالي:

رابط منصة مدرستي (schools.madrasati.sa).

رابط اختبار منصة مدرستي ekhtibar

تم الإعلان عن البدء في تنفيذ اختبار مهاراتي لكافة المراحل اعتباراً من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث المتوسط، ويستهدف الاختبار المهارات الأساسية لدى الطالب في المقررات الخاصة بالفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الدراسي الحالي 1443هـ، وسيتم تنفيذ الاختبار في المجالات التالية (لغتي – الرياضيات – اللغة الإنجليزية – العلوم).

ويهدف هذا الاختبار قياس المهارات الأساسية والمعارف لدى الطلاب في المجالات المذكورة عالية، كما تهدف إلى تحفيز الطلاب لإتقان وتعزيز مهارات المواد المستهدفة بالاختبارات، ويتاح الإجابة على الاختبار لمدة يوم كامل يبدأ من وقت إطلاق الاختبار عبر منصة مدرستي للاختبارات.

كما تعمل على تشخيص وتحليل نواحي القوة والضعف لدى الطلبة، إلى جانب معرفة مدى امتلاكهم للمهارات والمعارف الأساسية، بالإضافة إلى توفير معلومات تعمل على الإسهام في دعم اتخاذ القرار على مستوى مكتب التعليم والإدارات وقطاعات التعليم المختلفة، ومن المقرر أن تنفذ اختبار مهاراتي عن طريق منصة مدرستي للاختبارات، فمن يرغب في الحصول على رابط منصة مدرستي اختبار أو نظام الاختبارات المركزية 1443 يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط منصة مدرستي للاختبارات المباشر (ekhtibar.moe.gov.sa).

اختبار مدرستي تسجيل الدخول

نفذت وزارة التعليم في اليوم الأول الأحد بتاريخ 24 شعبان 1443هـ اختبار مهاراتي للصفوف الدراسية (الأول والثاني والثالث الابتدائي) في مجالي لغتي والرياضيات، ومن المقرر أن يتم تنفيذ الاختبار اليوم الاثنين بتاريخ 25 شعبان 1443هـ للصفوف الدراسية الرابع والخامس والسادس الابتدائي في مادتي لغتي ورياضيات، بينما ينفذ طلاب الصف الثالث الابتدائي الاختبار في مادة العلوم.

طريقة تسجيل منصة مدرستي جديد 1443

تتيح منصة مدرستي madrasati إمكانية تسجيل طالب في منصة مدرستي 1443 من خلال النقر على خيار منصة العودة إلى المدارس من شاشة منصة مدرستي، وبعد التوجه إلى البوابة أضغط على زر تسجيل جديد بالقائمة الرئيسية الموجودة أعلى الشاشة.

ثم تعبئة كافة المعلومات المطلوبة بشكل صحيح والتي تتمثل في رقم الهوية الوطنية أو السجل المدني أو الإقامة ورقم الهاتف الجوال، ثم أنقر على تحقق بعد التأكد من صحة المعلومات المدخلة، وسوف يرسل النظام الإلكتروني رمز التحقق برسالة نصية sms على الجوال المسجل، أدخل كود التحقق، ثم “تحقق”.

وسيظهر اليوزر مباشرةً ثم إرسال كلمة المرور عن طريق رسالة نصية تصلك على الجوال المسجل، ويمكنكم الحصول على رابط منصة مدرستي تسجيل دخول madrasati من خلال المقال، كما يمكنكم أيضاً الإطلاع على طريقة تسجيل منصة مدرستي من خلال متابعة التالي:

طريقة دخول الاختبارات في منصة مدرستي اختبارات 1443

من خلال رابط منصة مدرستي تسجيل دخول madrasati المرفق، بإمكانكم الدخول إلى ملف المستفيد في منصة مدرستي ثم اختيار الاختبارات والنقر على اختبارات مركزية، ثم تسجيل الدخول بميكروسوفت للطلاب، كما يمكنكم الدخول إلى منصة الاختبارات المركزية مباشرةً من خلال رابط منصة مدرستي اختبارات المرفق أيضاً، أما عن طريقة الدخول إلى الاختبارات في منصة مدرستي للاختبارات، فقد أرفقنا الخطوات بالتالي:

تسجيل دخول منصة مدرستي. النقر على (دخول مدرستي مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلبة). اختيار “الاختبارات” من القائمة الرئيسية. الضغط على “اختبارات مركزية”. تسجيل معلومات مدرستي مايكروسوفت. النقر على “لقد قرأت كافة التعليمات والإرشادات. ابدأ الاختبار. حفظ والتالي.

وبعد ذلك قم بالضغط على زر الانتهاء من الاختبار بعد مرور الوقت المحدد لأداء الاختبار، ويجب الإجابة على كافة الأسئلة حتى يستطيع الطالب إرسال الإجابات وإنهاء الاختبار، ويمكن متابعة الخطوات المذكورة بالتفصيل وكيفية إجراء اختبارات تعزيز المهارات 1443 من خلال متابعة التالي:

مدرستي مايكروسوفت تيمز

يتم تفعيل خاصية حذف رسائل الدردشة في مايكروسوفت تيمز من جانب المعلم عن طريق الدخول إلى البرنامج وستظهر أيقونة الفريق، وحتى يتمكن المعلم من إتاحة خاصية حذف رسائل الدردشة المرسلة من الطلاب، فيجب عليه النقر على الثلاث نقاط أعلى الفريق.

وبعد ذلك النقر على خيار إدارة الفريق manage team، ثم اختيار الإعدادات والنقر على أيقونة أذونات الأعضاء، ثم التأشير بوضع علامة صح أمام منح الأعضاء خيار حذف رسائلهم لكي يتمكن الطلاب من حذف رسائل الدردشة المرسلة منهم عبر البرنامج.

تحديث: شرحت منصة مدرستي للتعليم عن بعد طريقة حذف درس تم إعداده من قبل المعلم أو المعلمة بعد الانتهاء من إعداد الدرس بالطريقة المعتادة، ومن ثم حفظه، حيث يجب أولاً تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية، ثم الانتقال إلى الجدول الدراسي وتحديد الدرس الذي ترغب في حذفه، ثم الضغط على أيقونة “حذف الدرس” من إدارة الحصص عبر منصة مدرستي 1443.

طريقة حضور الدرس في منصة مدرستي 1443

يتساءل العديد من الطلاب عن كيف أثبت حضور في منصة مدرستي 1443 madrasati؟ لكي يتم احتساب حضوره في البوابة وليس عند المعلم فقط، فيجب عدم الدخول إلى برنامج التيمز مباشرةً، بينما تتمثل الخطوات الصحيحة لإثبات حضور طالب في منصة مدرستي في التالي:

تسجيل دخول منصة مدرستي للطالب 1443.

النقر على أيقونة جدولي من القائمة الجانبية.

حضور الدرس والانتقال إلى برنامج التيمز.

رابط منصة مدرستي الصفحة الرئيسية 1443

تقدم منصة مدرستي فصولاً افتراضية آمنة لشرح الدروس عن طريق خدمة الإنترنت ببرنامج منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز، ويتفاعل المعلم مع طلابه بهذه الدروس الافتراضية الرقمية من خلال المناقشة والإجابة على التساؤلات والاستفسارات، كما تُسند الواجبات والأنشطة المدرسية عبر منصة مدرستي الواجبات وتحفيزهم على أدائها.

هام: عند الدخول إلى منصة مدرستي madrasati تسجيل في منصة مدرستي للمستجدين في الصف الأول الابتدائي أو لطفل في منصة الروضة للعام 1443هـ، وتجد أن ملف الابن لا يظهر في tawakkalna، فيجب عليك التأكد من إضافة الأبناء والبنات ضمن أفراد الأسرة لكي يظهر ضمن قائمة الأبناء عند النقر على أيقونة “منصة مدرستي”.

ولكن؛ ماذا يعني إضافة الأبناء والبنات من قبل ولي أمر الطالب، ولم تظهر معلومات منصة مدرستي للأبناء والبنات بعد إضافتهم ضمن أفراد الأسرة؟ وهنا أجاب خدمة المستفيدين على تويتر، حيث يعني هذا عدم إرسال معلوماتهم من جانب منصة مدرستي إلى tawakkalna، لذلك يجب التواصل مع منصة مدرستي الدعم الفني لحل المشكلة.

خطوات استخراج بيانات منصة مدرستي للتعليم عن بعد

يمكن للمستفيد من خدمات منصة مدرستي إمكانية استرجاع يوزر مستخدم في منصة مدرستي أو استخراج معلومات الدخول للطلبة لعام 1443هـ أو استخراج بريد إلكتروني لدخول منصة مدرستي للطلبة المستجدين أو المنتقلين من مدرسة لأخرى عن طريق الدخول على tawakklna والقيام بالخطوات التالية:

النقر على أيقونة خدمات. من خدمات التعليم نختار منصة مدرستي. سيظهر اليوزر للمستفيد والمضافين التابعين له. يمكن استرجاع كلمة المرور من خلال التحديد على الاسم، ثم النقر على إرسال، وستصلك رسالة تتضمن كلمة السر. أنقر على زر “دخول” وسيحولك النظام إلى رابط منصة مدرستي تسجيل دخول madrasati لتعبئة معلومات الدخول لمنصة مدرستي، ويمكنكم الإطلاع على خطوات استرجاع بيانات منصة مدرستي 1443هـ من خلال tawakklna ويب من خلال التالي:

ويمكن التواصل مع قائد المدرسة من أجل استخراج كلمة المرور وإرسالها برسالة نصية sms على رقم الجوال المسجل في نظام نور لديك، لذلك يجب التأكد من صحة رقم الجوال المسجل في نور، ويمكن دخول منصة مدرستي لأداء اختبارات تعزيز المهارات للمرحلة المتوسطة والأول الثانوي اعتباراً من الأحد القادم من خلال رابط منصة مدرستي تسجيل دخول madrasati المرفق.

تغيير كلمة المرور في منصة مدرستي للتعليم عن بعد

يتاح تغيير كلمة المرور لمنصة مدرستي من خلال تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي madrasati، ومن القائمة الرئيسية العلوية أنقر على خيار أوفيس 365، ثم النقر على علامة الترس أو الإعدادات الموجودة في أعلى الصفحة بجانب الاسم، وستظهر قائمة تتضمن خيار تغيير كلمة المرور أضغط عليها.

وسيتم التوجيه إلى الصفحة التي من خلالها يمكنك تغيير كلمة المرور، فقط أكتب كلمة المرور القديمة، وكتابة كلمة المرور التي ترغب في إنشائها وتأكيدها، ثم النقر على أيقونة إرسال، وبذلك تكون انتهيت من تحديث كلمة مرور مدرستي منصة، ويمكنكم الإطلاع على الخطوات من خلال التالي:

منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت

يعتبر من أهم المرتكزات التي تعتني بها الوزارة خلال الفصل الأول للعام الحالي هو تحقيق عودة آمنة للطلاب في كافة المراحل الدراسية ولمنسوبيها، إلى جانب استدامة واستمرارية الرحلة الآمنة بدايةً من دخول المدرسة حتى الانصراف منها، لذلك قامت بالاهتمام بمنصة مدرستي وإطلاقها لتلقي الدروس الآمنة عن بعد من خلال مدرستي منصة 1443.

ويريد كل طالب أو طالبة الحصول على المواد الدراسية التي تسهل تعلمه، وتقدم شرحاً للدروس بطرق جذابة ومتنوعة لتوصيل المعلومة بصورة يسيرة، لذلك تم توفير المقررات الدراسية في أيقونة خاصة عبر منصة مدرستي بالقائمة الرئيسية، حيث يتم تصفح المقررات من خلال الدخول على “مقرراتي”، وستظهر مقررات الطالب مباشرةً.

ويجد الطالب أمام كل مقرر مجموعة متنوعة من الأيقونات تمكنه من الوصول السريع للأنشطة الدراسية والمواد المصاحبة للمقرر، وتتكون الأيقونات التي يتم عرضها بجانب المقرر عبر منصة مدرستي تسجيل دخول madrasati من (الواجبات – الإثراءات – الاختبارات – توزيع سجل الدرجات – تقييم ذاتي للمقرر – المقررات).

إرشادات تسجيل دخول منصة مدرستي madrasati

تم إيضاح إرشادات الدخول إلى منصة روضتي أو مدرستي للطلاب المستجدين المستفيدين من خدمات منصة مدرستي لأول مرة 1443هـ، حيث يمكنكم الإطلاع على الإرشادات الهامة حول تسجيل منصة مدرستي أو دخول منصة الروضة من خلال التالي:

في حال كنت مستخدماً بالصف الأول الابتدائي أو رياض أطفال أو تمهيدي، فيمكنك استعمال كلمة المرور المتوفرة بتوكلنا. إذا كنت مستخدماً سابقاً فيمكنك الدخول إلى مدرستي بتعبئة كلمة المرور المتوفرة لديك في الوقت الحالي. لن تستطيع تسجيل دخول منصة مدرستي بكلمة المرور الموجودة بتوكلنا بعد تغييرها من جانب المستفيد. في حال نسيان أو فقدان كلمة المرور، فيمكنك استعادتها عن طريق منصة مدرستي مايكروسوفت. حال مواجهة أي صعوبة عند استعادة كلمة المرور، فيجب التواصل مع الدعم الفني من خلال الصفحة المخصصة لذلك. عند فقدان كلمة السر ورقم الهاتف الجوال غير مسجلاً، فيمكنك مراجعة القائد من أجل إعادة تعيين كلمة السر.

رحلة الطالب اليومية في منصة مدرستي تسجيل الدخول

تم تحديد مواعيد تسجيل دخول منصة مدرستي madrasati للمرحلة الابتدائية لتكون في تمام الثالثة عصراً، والمرحلتين المتوسطة والثانوية في السابعة صباحاً، ويسير اليوم الدراسي في منصة مدرستي وفقاً لما يلي:

أداء النشيد الوطني. التمارين الرياضية الافتراضية. الإطلاع على الجدول الدراسي. الاستماع لشرح المعلم للحصة الدراسية. الانتقال للحصة الدراسية وفق الجدول. التفاعل مع ساعات النقاش. أداء المهام والتكليفات. التعرف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمون.

خطوات استعلام نتائج الطلاب في منصة مدرستي تسجيل دخول madrasati

تم الإعلان عن نشر الشهادات عبر منصة مدرستي وعبر برنامج نظام نور لنتائج الطلاب المركزي 1442هـ، حيث يمكن لولي أمر الطالب الإطلاع على الشهادات الآن من خلال إحدى المنصتين في حال تم نشر النتائج على كلاهما من خلال اللينك المرفق لدخول موقع نظام نور أو رابط منصة مدرستي تسجيل دخول madrasati المباشر.

ويستطيع المستفيد الاستعلام عن شهادات الطلاب بمراحل التعليم الابتدائية والمتوسطة والثانوية من منصة مدرستي من خلال تسجيل الدخول إلى المنصة منصة مدرستي، ثم النقر على أيقونة “التقويم”، ثم سيرش عن إشعارات الفصل للطلاب والنقر عليها.

من الصفحة التالية أنقر على الملف الموجود أسفل الصفحة لتنزيله على الجهاز الخاص بك، ثم فتحه والبحث عن شهادة الابن أو الابنة ضمن الشهادات المتاحة، ويمكنكم التعرف على خطوات الاستعلام عن شهادات منصة مدرستي في حال تم رفعها على المنصة من خلال التالي:

طريقة إضافة جدول في منصة مدرستي 1443

يتم إضافة جدول في منصة مدرستي بشكل صحيح لظهور الجدول في منصة مدرستي بدون أي مشاكل من خلال إضافة وتسمية الفصول الدراسية من أيقونة إعداد الجدول والفصول > الفصول المدرسية > إضافة فصل، ويتم تسكين الطالبات في الفصول من > الفصول المدرسية > إدارة بيانات الطالب > إضافة الطلاب.

كما يتم إسناد المقررات للمعلمات من > إدارة بيانات المعلم > إدارة المقررات لكل معلمة، وتزمين وقت الحصص من إعداد الجدول والفصول > إعداد الجدول الدراسي في منصة مدرستي للتعليم، ويتم إعداد الجدول لكل فصل من إعداد الجداول والفصول، ثم النقر على الفصول المدرسية > الجدول الدراسي.

تحديث منصة مدرستي 1443

تمت إضافة تحديث منصة مدرستي للتعليم عن بعد بإضافة خيار تحضير الدروس بشكل غير متزامن، وهذا يعني عدم استلزام حضور الطالب ومعلمه، ويكون التعليم ذاتي للطلبة عبر مدرستي، ويتم الدخول من خلال رابط منصة مدرستي تسجيل دخول madrasati ثم الدخول على الجدول المدرسي، ثم النقر على المادة الدراسية، ثم الضغط على “قم بإعداد الدرس”.

ستجد بالشاشة ثلاث خيارات لنوع الدرس وهم (افتراضي متزامن ويستلزم حضور الطالب ومعلمه – افتراضي غير متزامن “تعلم ذاتي” – معياري)، وفي حال اختيار افتراضي غير متزامن، فهذا يعني أنه لا يستلزم المعلم والطالب بالحضور، ولا يتم إقامة أي غرفة أو فصل افتراضي في تيمز، ويكون التعلم ذاتي من الطالب، وعلى المعلم أن يرفع الدرس والإثراءات والواجبات والأنشطة فقط أثناء تحضيره.

كيف يمكن إنشاء الأنشطة التعليمية عبر منصة مدرستي؟

أوضحت منصة مدرستي أنه يمكن إنشاء الأنشطة التعليمية من قبل المعلم عن طريق تسجيل دخول منصة مدرستي والنقر على الأنشطة المدرسية، ثم من صفحة إدارة الأنشطة يتم النقر على “إضافة نشاط”، ويجب أولاً ضبط إعدادات الأنشطة من حساب القائد، ثم إكمال البيانات اللازمة والضغط على أيقونة “حفظ”، ولكي يتمكن الطلبة من حل النشاط، فيجب إرسال إسناده لهم، ويتم الإرسال بثلاث طرق وهم،

أثناء إعداد الدرس من الجدول.

خلال إعداد الحصص الإضافية.

خارج نطاق الحصص كنشاط مرسل عن طريق أيقونة إرسال النشاط.

تحديث: تم الإعلان عن إنهاء كافة الاستعدادات لبدء أول أيام الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب بمراحل التعليم المختلفة اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ 5 نوفمبر 2021م الموافق لتاريخ 1 جمادي الأول 1443هـ، وفق خطة التقويم الدراسي ذات الثلاث فصول، ومن خلال المقال يمكنكم الحصول على طريقة إعداد درس متزامن في منصة مدرستي وفق ما تم الإعلان عنه من قبل مدرستي 1443.

مسابقة مدرستي تبرمج 1443

دشن معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ يوم الأحد بتاريخ 18 رجب 1443هـ المرحلة الثانية من المسابقة الوطنية الرقمية مدرستي تبرمج التي تتميز باتساع المسارات الخاصة بها ومشاريعها، حيث تتنوع تحدياتها التي من المقرر أن يخوضها الطلاب والمعلمون، والهدف من ذلك هو تحفيز الابتكار والإبداع في إيجاد الحلول التقنية والمستدامة، إلى جانب بناء آليات وسبل التعلم الحديثة.

وقد دعت وزارة التعليم عام الطلاب وأولياء الأمور بضرورة المبادرة بالتسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج وذلك عن طريق زيارة صفحة مسابقة مدرستي تبرمج في موقع العودة إلى المدارس الإلكتروني، ثم الإطلاع والتعرف على المشاريع والمسارات، ومن ثم الضغط على “سجل الآن” للانتقال إلى موقع المسابقة، وعليك تسجيل الدخول عن طريق حسابك في منصة مدرستي وتحديد المشروع المطلوب للمشاركة، ثم النقر على التسجيل في المسابقة.

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