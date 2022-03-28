نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 40 قطعة من المعجنات الفرنسية الهشة في المنزل بكوب واحد فقط من الدقيق فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم أكثر من طريقة لعمل المعجنات الهشة من منزلك بأبسط الطرق الممكنة لإسعاد أولادك وصحتهم دائماً حيث ان المخبوزات من أفضل وألذ الأكلات بالنسبة للأطفال والكبار، حيث انه من الممكن تناولها مع كوب الشاي أو اللبن في الصباح او المساء كما انها خفيفة على المعدة وفي نفس الوقت تعتبر مغذية فكل مكوناتها طبيعية ومفيدة في نفس الوقت فأغلب المعجنات تتكون من اللبن والبيض والدقيق بإختلاف طريقة عمل كل صنف بها،لذا من هذا المنطلق اقوم بسرد لكم ابمكونات والمقادير الصحيحة، ولكن أولا أود أن اطرح عليكم عدة وصفات آخري متنوعة قد تنال اعجابكم منها طريقة عمل خبز الطاسة وكذلك طريقة عمل صينية السمك في الفرن بطريقة مبتكراه لطعم حكاية.

طريقة عمل معجنات بالجبنة

هناك عجينة سهلة جداً في صنعها كما أن مكوناتها متاحة في أغلب المنازل لتتمكني باستخدامها ان تصنعي كل ما يحلو لكي ودون أن تنتظري وقتاً طويلاً كي تختمر وهذه الوصفة مكوناتها هي .

المكونات:

– كوبان من الدقيق

– كوبان من الماء الدافئ

– ملعقتان من الخميرة الفورية

– مقدار نصف كوب من الزيت

– كوب من الحليب السائل أو معلقتين من الحليب البودر وتحضيرهم من خلال الإذابة في كوب من الماء

– رشة من الملح والسكر

طريقة عمل المعجنات الفرنسية

1- إذابة الخميرة في الماء وبعد ذلك قومي بمزج كل من الدقيق والملح والسكر وبعد ذلك ضيفي الماء والزيت والحليب السائل.

2- عليكي عجن المكونات السابقة معاً لمدة 5 دقائق حتى تتماسك العجينة معك واتركيها لمدة ربع أو تلت .

3- بعد ذلك ابدئي بعمل كرات صغيرة من العجين واستخدام الحشوة المفضلة لديكي ومن أمثلة الحشوات الجبن الأبيض، الشيدر، الرومي، الموتزاريلا، او اللحم المفروم.

4- بعد وضع الحشوة ونغلق العجين عليكي وضعها في الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل وبذلك تكون جاهزة للتقديم.

مكونات عمل معجنات بالمربى

المكونات

جهزي ثلاث اكواب من الدقيق، ونصف كوب من الزيت، و2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية، و2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة،رشّة من الملح،ورشّة من السكر وكمية وفيرة من الماء للعجن، وكمية من مربى المشمش ،وكوب من الحليب السائل كمية قليلة من السمسم محمص للوجه.

خطوات التحضير

جهزي وعاء واسع وعميق وضعي الدقيق والسكر والملح والخميرة وحليب البودرة وقومي بمزج الخليط جيداً.

ثم إبدئي بإضافة الماء تدريجياً مع العجن المستمر للمكونات حتي يصبح لديكي عجين متماسك.

ثم أتركي العجين لمدة نصف ساعة في مكان دافئ حتي تتخمر.

بعد ذلك عليكي بأخذ العجين ثم ابدئي بعد ذاك في تقطيعها لكرات متوسطة الحجم، ثم اضيفي بداخلها كمية من المربي سواء المشمش أو الفراولة حسب الرغبة.

ثم قومي بدهن وجه الفطائر ببعض من الحليب ثم رشي القليل من السمسم المحمص.

ثم بعد ذلك اشعلي نار الفرن وادخلي الفطائر واتركيها حتى يتحول لونها للذهبي وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفاء.

كما يمكن إضافة الجبن الشيدر أو التركي أو الجبنة المثلثات بالداخل ليكون لديكي فطائر حادقة وقدميها للفطور وصحة وهنا.

طريقة عمل معجنات الكانيلوني وحشوها

فمن أشهي المعجنات التي يعشقها الكثيرين هي عجينة الكانيلوني اللذيذة، التي تعددت طرق حشواها، فهنا من يقومون بحشو عجينة الكانلوني بالجبن الزيتون، وأيضاً حشوها بمشكل اللحوم سواء البيفي واللانشون والبسطرمة ومن أجل تجهيز أسهل عجينة الكانلوني فقط حضري كوبان من الدقيق وكوبان من الحليب السائل وثلاث بيضات و معلقة من الفلفل الأسود وملعقتان من الزيت النباتي ونصف ملعقة صغيرة من الملح.

لعمل العجينة قومي بخلط كافة المكونات في الخلاط الكهربائي أو بالمضرب اليدوي، ثم صفيها بواسطة المصفاة السلك.

ثم حضري مقلاة على النار وضعي ملعقة صغيرة من الزيت ثم ضعي مغرفتين من العجين واقليها لتصبح قرصًا ذهبي اللون ثم اقلبيها على الوجه الأخر واخرجيها واستمري على ذلك حتي تنفذ لديكي كمية الخليط.

يعشق الكثيرين أنواع المعجنات والفطائر المختلفة التي يمكن تناولها مع كوب من الشاي بالحليب فيمكن تناول معجنات بالجبنة ويمكن تناول معجنات بحشوة العجوة وبحشوب الملبن ايضا، اما عن الفطائرة اللذيذة يمكن تناولها بالحليب وهناك من يفضل تناولها بمشكل المكسرات، كما يمكن تناول الفطائر بالسكر بدون اي اضافات أخري وهنام من يفضل تناولها سادة مع وعاء من العسل والطحينة.

المعجنات السهلة في المنزل

تعتبر المعجنات من افضل واسرع الوجبات التي يفصلها الأطفال والكبار كوجبةفطور سريعة، كونها يمكن حشوها سواء بالجبن او اللحوم او يمكن حشوها بالكاستر والعجوة وغيرها، ولذلك قدمنا لكن اليوم اسهل طريقة لاعداد معحنات هشة وطرية وبكميات وفيرة تكفي افراد اسرتك ولا الحاجة بعد اليوم لشراء المعجنات الجاهزة التي قد تكلفك مبلغ باهظ حين شرايها بكميات كبيرة.