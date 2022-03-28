نظام نور خطوات التسجيل في رياض الأطفال 2022 عبر الجوال في 10 دقائق

التسجيل في مرحلة الروضة عبر نظام نور مهم لجميع أولياء الأمور وذلك بعدما استطاعت الحكومة بالمملكة العربية السعودية أن تنشئ منظومة متكاملة من المنظومات الإلكترونية التي تخدم جميع المواطنين والمقيمين على السواء، وذلك بعمل منصات إلكترونية مختلفة للمؤسسات بشكل عام سواء المؤسسات التعليمية أو المؤسسات الحكومية، حيث قامت بتسخير كافة المعاملات للمواطن التي تمكنه من إنهائها في وقت قصير بدلا من قضاء المزيد من الوقت والجهد في المصالح الحكومية، ومنها نظام نور الذي أتاح عدة خدمات للمعلمين وأولياء الأمور مثل: الاستعلام عن بيانات المدارس، تسجيل الطلاب في الصفوف الأولية، نقل الطلاب بين المدارس المختلفة، الاستعلام عن مكافآت الطلاب، استعراض الملفات الدراسية، معرفة الرسوم الدراسية، التسجيل في مرحلة الروضة، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني بالتفصيل طريقة التسجيل في مرحلة الروضة من خلال نظام نور 2022.

نظام نور خطوات التسجيل رياض الأطفال

يمكن لأولياء الأمور الطلاب في مرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولية التقديم لأبنائهم في المدارس المختلفة عبر نظام نور، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط الإلكتروني الرسمي نظام نور التعليمي أو من خلال جوجل بكتابة نظام نور في خانة البحث. الضغط على تسجيل ولي أمر جديد. يتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الخاصة بالبيانات. قم بإدخال رقم السجل المدني الخاص بك. أضغط على تسجيل طالب جديد. قم بإدخال البيانات الخاصة بالطالب الذي ترغب في تسجيله مثل: الاسم، تاريخ الميلاد، صلة القرابة، عمر الطالب. قم باختيار المرحلة التي ترغب في التسجيل بها. إذا كان عمر المتقدم مناسب للشروط، سيتم قبول طلب التسجيل، وفي حالة عدم مناسبة العمر يرفض طلب التسجيل.

نظام نور شروط التسجيل في رياض الأطفال

تتلخص شروط التقديم في مرحلة الروضة عبر نظام نور التعليمي فيما يلي:

إتمام العمر المناسب لمرحلة الروضة.

إجراء فحص طبي في أحد المراكز الطبية المعتمدة.

تقديم شهادة ميلاد الطفل، أو صورة القيد العائلي للأسرة.

التقديم والقبول في المدرسة يتم تبعا للمربع السكني لولي الأمر.

مواعيد التسجيل في رياض الأطفال عبر نظام نور

لا يوجد موعد محدد لعملية تسجيل الطلاب في مرحلة الروضة، حيث أن التسجيل متاح طوال العام، ولكن الأمر يعتمد على الأماكن الشاغرة في المدارس، لذا ينصح بالتسجيل في وقت مبكر قبل بداية العام، والتسجيل في أكثر من مدرسة، وعدم الاقتصار على مدرسة واحدة فقط.