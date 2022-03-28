نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج وصبغ الشعر الأبيض بمكون فعالة للقضاء نهائيا على الشيب في اسبوعين فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة لعلاج الشعر الابيض، الشعر الأبيض من أكثر المشاكل التي تسبب ازعاج واحراج للفتيات والشباب حيث أنه من الأمراض التي ليس لها علاقة بالسن ويُصاب بها ايضاُ الشباب لأنه يوحي بالكبر بالرغم من أنهم في مقتبل العمر ويعمل على إظهار الوجة بشكل شاحب قليلا، وهذا الشيب يكون سببه حدوث خلل في إفراز الصبغة الملونة للشعر وهناك عدة طرق كي تتخلصي سيدتي من شعرك الابيض في المنزل سواء باستخدام الوصفات الطبيعية والصبغات الكيميائية، ومن هذا المنطلق نقوم بتقديم لكم اليوم لكل من يرغب في علاج الشيب أقوي وصفات لعلاج الشعر الابيض في أقل مدة من بعد اتباعها، نرجوا متابعة الوصفة وتطبيقها للحصول النتيجة المطلوبة، كما أود أن أقدم لكم وصفة أخري قد تهمك وهي علاج الشيب المبكر بمكون فعال خلال شهر هتستعيد الشعر الأسود مرة أخري

طرق التخلص من ظهور الشعر الأبيض

من الممكن أن تستخدم الفتيات الأوراق والأعشاب الطبيعية كي تتخلص من مشكلة الشعر الأبيض ومنها

1- وصفة أوراق الكاري ، وهي من الأوراق التي تعمل على اكتساب الشعر لون غامق ويتم تحضيره بخلطه الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند حتى يأخذ الشعر لون طبيعي وجذاب وهو يحضر من خلاله وضع بعض اوراق الكاري الطازج في زيت جوز الهند حتى يتحول للون الأسود ثم عليكي تصفية الزيت وتدليك الشعر بشكل جيد وتركه لمدة ساعة وبعد ذلك اغسليه جيداً من الممكن ان تقومي بتكرار هذه الوصفة من مرة الى مرتين بالاسبوع الواحد.

2- الشاي الأسود: من المعروف ان الشاي يعمل على غمقان لون الشعر ويعطيه جاذبية ونعومة ايضاً ويُحضر من خلال غلي ملعقتين من الشاي في كوب من الماء وأضيفي له ملعقة من الملح الابيض وانتظري حتى يبرد الخليط وضعيه على شعرك لمدة نصف ساعة ثم اغسلي شعرك بالماء فقط وكرري الوصفة مرتين بالأسبوع.

3- وصفة زيت جوز الهند: زيت جوز الهند من الزيوت الطبيعية التي تعمل على نعومة شعرك ويستخدم في التخلص من الشعر الأبيض من خلال مزجه مع الليمون وتطبيقه على فروة رأسك لمدة ساعة على الاقل ثم اغسلي شعرك بشامبو طبيعي خالي من السلفات والصوديوم ومن الممكن تكرار الوصفة مرة كل اسبوع على الاقل.

أسباب ظهور الشعر الأبيض

سوء التغذية هي من أكثر الأسباب الرئيسية لظهور الشعر الابيض مبكراً لدي الرجال والسيدات، فمادة الميلانين تتشكل من الفيتامينات المتواجدة بداخل خلايا الجسم.

وحين اصابة عند الشخص لسوء تغذية، من هنا تبدأ تقل نسبة تلك الفيتامينات والتي تقوم بدورها في انقاص مادة الميلانين ثم يبدأ تدريجا في ظهور شعر الأبيض والشيب المبكر، كما هناك أسباب وراثية تكون وراء ظهور الشيب المبكر أيضاً.

الحناء لاخفاء الشعر الابيض

وهناك أيضاً طرق اخرى تعمل على الشعر الأبيض وهي الحناء، فيمكن جلب كميه وفيرة من الحناء، ووضعها في وعاء بلاستيكي ثم اضافة عليها القليل من الماء الفاتر مع التقليب المستمر، حتى تصبح لديك عجينه لينه نفس ذات تجانس الصبغه.

ثم قومي بتوزيعها على كامل الشعر وخاصة في أماكن الشعر الأبيض ثم اتركيها على شعرك لمدة نصف ساعة على الاقل.

وبعد ذلك قومي اغسلي شعرك جيداً بالشامبو.

أوراق الكاري للتخلص من الشيب

قومي بغلي القليل من أوراق الكاري مع كوب من زيت جوز الهند واتركيهم على النار لمدة 10دقائق حتي يتغير لون الأوراق إلى الأسود. ثم ارفعي الخليط من على النار واتركيه على جانب حتي يبرد. ثم قومي بوضعه في زجاجة أو وعاء وندلك به فروة الرأس قبل النوم، واتركيه عاى شعرك حتي الصباح م يشطف بالماء الدافئ. احرصي على تكرار تلك الوصفة مرتين في الاسبوع على الأقل.

وصفة للتخلص من شيب الشعر

من الوصفات المذهلة والفعالة التي تمكنك من اخفاء شيب الشغر بصبغة طبيعية خالية من المواد الكيميائيّة هي وصفة عصير البرتقال تلكالوصفة التي تمنحك شعر مصبوغ باللون البرتقالي المائل قليلا للون المحمر، حيث يعمل عصير البرتقال بقدرته على صباغة الشعر الابيض لفترات طويلة ولكن لا يصبغ الشعر الاسود.

المكونات

ربع كوب من زيت الزيتون.

كوبان من عصير البرتقال.

الطريقة