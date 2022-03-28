رابط منصة مدرستي للطالب madrasati تسجيل دخول منصتي الصفحة الرئيسية اختبار 1443

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عمر شويل - جدة نوفر رابط منصة مدرستي للطالب madrasati 1443 وكيفية تسجيل جديد في منصة مدرستي للطالب أو ولي الأمر لإنشاء حساب جديد في المنصة منصة مدرستي التعليمية schools، وذلك للإجابة على سؤال البعض المتعلق بكيف أسوي حساب طالب جديد في منصة مدرستي التعليمية 1443هـ، ويبحث المستفيدين من خدمات منصتي مدرستي في الوقت الحالي عن رابط تسجيل الدخول الصفحة الرئيسية التي تضم العديد من أيقونات الدخول الموزعة على حسب الفئة الراغبة في تسجيل دخول منصة مدرستي وزارة التعليم، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على رابط منصة مدرستي تسجيل دخول المباشر، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على العديد من الأمور التي تتعلق بمنصة مدرستي للتعليم عن بعد.

رابط منصة مدرستي للطالب madrasati تسجيل

تضم المنصة منصة مدرستي schools madrasati بالمملكة العربية السعودية العديد من الأدوات التعليمية الإلكترونية الداعمة عمليات التعلم الإلكتروني عن بُعد، وتعمل المنصة التعليمية على الإسهام في تحقيق الأهداف التعليمية للمناهج الدراسية والمقررات للطلاب والطالبات، وقد أطلقت وزارة التعليم عام منصة مدرسة أو مدرستي للتماشي مع المتطلبات الرقمية للحاضر والمستقبل خاصةً خلال تفشي جائحة كورونا كوفيد 19.

وقد كانت منصة مدرستي الخيار البديل المناسب والأمثل للمرحلة الراهنة، حيث يتم تقديم كافة الخدمات التعليمية التي يتم تقديمها بالمدارس التعليمية من حيث الدروس، حيث تقدم منصة madrasati دروساً افتراضية أمنة عبر الإنترنت عن طريق برنامج مدرستي مايكروسوفت تيمز TEAMS الذي يتفاعل فيه المعلم مع الطلاب ويناقشهم ويجيب على استفساراتهم، كما يقوم المعلم بإسناد الواجبات المدرسية لطلابه عبر منصة مدرستي.

ويمكنكم من خلال منصة مدرستي الصفحة الرئيسية الحصول على أيقونة منصة روضتي التعليمية لمرحلة رياض الأطفال، وكذلك الحصول على أيقونة منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب أو ولي الأمر والكادر التعليمي والإداريين وكافة منسوبي العملية التعليمية، بالإضافة إلى الأيقونة الخاصة بتسجيل مستخدم جديد وهي من خلال النقر على أيقونة منصة العودة إلى المدارس.

ومن يرغب في الدخول إلى منصة مدرستي madrasati schools من أجل تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي التعليمية، أو الدخول إلى الصفحة الشخصية في المنصة التعليمية لتنفيذ المهام الموكلة إليه والمسؤوليات المطلوبة منه، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط منصة مدرستي للطالب madrasati الرسمي التالي:

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول (schools.madrasati.sa).

رابط اختبار منصة مدرستي 1443

أعلنت وزارة التعليم عام عن إجراء اختبار مهاراتي لجميع الصفوف الدراسية بدايةً من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث المتوسط، ويستهدف الاختبار المهارات الأساسية في مقررات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الدراسي الجاري، كما سيتم إجراء الاختبار في المواد الأساسية التالية (لغتي – الرياضيات – العلوم – اللغة الإنجليزية) بشكل حضوري في المدارس.

ويهدف اختبار مهاراتي بشكل عام إلى قياس مهارات الطلاب والطالبات في المجالات الموضحة، إلى جانب تحفيز الطلاب لإتقان وتعزيز مهارات المواد المستهدفة، وتحليل نواحي القوة ونقاط الضعف لدى الطلاب، ومعرفة مدى امتلاكهم للمهارات والمعارف الأساسية، بالإضافة إلى توفير بيانات تساهم في دعم اتخاذ القرار على مستوى المدرسة والقطاعات الوزارية.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ اختبار مهاراتي عبر منصة اختبار مدرستي التعليمية خلال الفترة من الرابع والعشرون من شهر شعبان 1443 وحتى الثامن والعشرون من نفس الشهر حضورياً في المدارس، ويتم تقديم الاختبار إلكترونياً للطلبة على هيئة كراس اختبار يتضمن مادة واحدة أو مادتين، ويمكن دخول مدرستي اختبار من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط اختبار مدرستي (ekhtibar.moe.gov.sa).

تسجيل دخول اختبار مدرستي 1443

وفقاً للجدول المحدد لتنفيذ اختبار مهاراتي بالمجالات المحددة لجميع الطلاب بمراحل التعليم العام، فقد تم تنفيذ الاختبار للصفوف التعليمية الأول والثاني والثالث الابتدائي بمجالي لغتي والرياضيات يوم الأحد بتاريخ 24 شعبان 1443هـ، واليوم الاثنين بتاريخ 25 شعبان 1443هـ سيتم تنفيذ الاختبار للصفوف الدراسية الرابع والخامس والسادس الابتدائي في مادتي لغتي ورياضيات، بينما ينفذ طلاب الصف الثالث الابتدائي اختبار مدرستي مهاراتي في مادة العلوم.

طريقة تسجيل منصة مدرستي madrasati دخول جديد

أوضحت وزارة التعليم عام أنه في حال الرغبة في إنشاء حساب جديد لطالب مستجد في الصف الأول الابتدائي أو في مرحلة رياض الأطفال عبر منصة مدرستي الرئيسية، فيتم ذلك بشكل يسير من خلال اتباع طريقة إنشاء حساب جديد في منصة مدرستي الموضحة بالتالي:

تسجيل دخول منصة مدرستي madrasati التعليمية. النقر على أيقونة “العودة إلى المدارس”. من القائمة الرئيسية أنقر على “تسجيل جديد”. تعبئة البيانات الأساسية للمستفيد (رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة لولي الأمر – رقم الجوال للطالب). النقر على أيقونة “تحقق”. ستصلك رسالة التحقق تتضمن رمز التأكد على الجوال المسجل لدى نظام نور. تعبئة رمز التحقق ثم النقر على “تحقق”.

سيظهر أمامك اسم المستخدم للمستفيد (ولي الأمر) وأسماء المستخدمين للطلاب المسجلين على نظام نور المركزي، قم بالاحتفاظ باسم المستخدم، وفي حال الرغبة في الحصول على كلمة المرور، فعليك التأشير في المربع بجوار الطالب أو المستخدم، ثم النقر على أيقونة “إرسال”.

وسيتم إرسال كلمة السر على الجوال لكل مستخدم، ومن يرغب في الإطلاع على خطوات تسجيل جديد في منصة مدرستي التعليمية 1443 للطالب أو ولي الأمر أو التعرف على طريقة التسجيل في منصة مدرستي 1443، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز

أوضحت وزارة التعليم خطوات تفعيل المعلم خاصية حذف رسائل الدردشة في برنامج مايكروسوفت تيمز التعليمي، وذلك من خلال تسجيل دخول مايكروسوفت تيمز، ستظهر أيقونة الفريق، ولكي يتمكن المعلم من إتاحة خاصية حذف رسائل الدردشة المرسلة من الطلاب، فيجب عليه اتباع الخطوات التالية:

الضغط على الثلاث نقاط أعلى الفريق.

النقر على إدارة الفريق manage team.

اختيار الإعدادات، ثم النقر على أيقونة أذونات الأعضاء.

وضع علامة صح أمام منح الأعضاء خيار حذف رسائلهم.

منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati schools

أسهمت أدوات وخدمات منصة مدرستي التعليمية في استمرار الدراسة لمراحل التعليم العام دون توقف، كما تحقق المنصة التعليمية عن بعد السلامة للطلاب والطالبات خلال انتشار جائحة كورونا، حيث تشتمل على الكتب والمقررات الدراسية لجميع الصفوف الدراسية بالتعليم العام، إلى جانب مسارات تعليمية متنوعة، كما يتم تقديم الاختبارات الإلكترونية بأنواعها عبر المنصة منصة مدرستي 1443.

وتوفر المنصة ما يزيد عن 45 ألف مصدر تعليمي متنوع يراعي الفروق الفردية بين الطلاب، ويتم البحث في الوقت الحالي من قبل أولياء الأمور والطلاب عن رابط دخول منصة مدرستي لتسجيل دخول الصفحة الشخصية الخاصة به، وتضم الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي madrasati للطالب والمعلم الأيقونات التالية:

الدخول بحساب مايكروسوفت لأطفال روضتي “منصة روضتي”. دخول منصة مدرستي مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب. الدخول بحساب نظام نور لولي الأمر والإداريين. أيقونة العودة إلى المدارس التعليمية.

منصة مدرستي تسجيل الدخول الصفحة الرئيسية للطالب 1443

يتاح لطلاب وطالبات مراحل التعليم العام بالمملكة العربية السعودية الدخول إلى منصة مدرستي اختبار أو نظام الاختبارات المركزية من خلال تعبئة بيانات حساب مدرستي مايكروسوفت تيمز، وذلك من أجل تنفيذ الاختبارات الوزارية أو الاختبارات التقويمية أو المحاكية للاختبارات الدولية والتحصيلية لطلاب وطالبات مراحل التعليم عام.

وقد تم الإعلان من قبل العديد من المدارس في الوقت الحالي عن إتاحة إشعارات الفترة الأولى في نظام نور لولي الأمر 1443، فمن يرغب في التعرف على طريقة استخراج الإشعارات في نظام نور 1443 يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

منصة مدرستي ضوابط الاختبارات القصيرة 1443

أعلنت وزارة التعليم عن ضوابط الاختبارات القصيرة التي يتم تنفيذها في منصة مدرستي اختبارات والتي يجب التقيد بها من جانب المعلمين والقادة، وتتمثل الضوابط في النقاط التالية:

يتم تقويم الطالب بكل فصل دراسي بفترتين تقويميتين. ضرورة وضع مواعيد الاختبارات القصيرة المتكررة في الخطة الاستراتيجية لدى المعلم لتدريس المقرر، ويجب أن يتم تنفيذها بمنهجية تلازم عمليات التدريس للوحدات أو الفصول أو الموضوعات المقررة لدراسة المقرر الدراسي. يتم تنفيذ الاختبارات القصيرة بالتنسيق مع قائد المدرسة عبر منصة مدرستي التي يمكن دخولها من خلال رابط منصة مدرستي للطالب madrasati المرفق. تبليغ الطلاب بمواعيد الاختبارات قبل التنفيذ بفترة مناسبة. للاختبارات الفترية موعداً محدداً ينتهي بنهاية كل فترة تقويمية. يكون المعلم هو المسؤول عن رصد الدرجات في نظام نور المركزي، ويتم خضوعها للمراجعة النهائية عند الحاجة. يتم الاحتفاظ بها في مكان آمن بالمدرسة حتى اقتراب اختبار الفصل الدراسي الأول للعام الذي يلي عام تنفيذها.

خطوات استخراج بيانات منصة مدرستي madrasati

في حال وجود حساب مسبق على منصة مدرستي madrasati التعليمية، أو ترغب في استخراج بريد إلكتروني لطالب مستجد أو منقولاً من مدرسة لأخرى للدخول إلى منصة مدرستي، فيمكنك استرجاعه مرة أخرى من خلال الدخول إلى تطبيق توكلنا أو موقع توكلنا الرسمي للحصول على كلمة المرور للقائد والطالب والمعلم، ثم النقر على أيقونة الخدمات.

ثم النزول لأسفل حتى تجد أيقونة خدمات التعليم، قم بالنقر على بيانات منصة مدرستي 1443، وسوف يظهر أمامك اسم المستخدم للمستفيد وللمضافين من التابعين، بهذا نكون قد حصلنا على اسم المستخدم، ويتم الحصول على كلمة المرور من خلال التحديد على الاسم ثم النقر على أيقونة “إرسال”، وسيتم إرسال كلمة المرور على الرقم المسجل بتطبيق توكلنا.

ويجب على أولياء الأمور قبل البدء في تسجيل الدخول إلى توكلنا لاستعادة بيانات مدرستي أن يقوم بإضافة الأبناء والبنات ضمن أفراد الأسرة التابعة له في حساب توكلنا حتى يتمكن من عرض بيانات مدرستي لهم، وفي حال تجاهل هذه الخطوة فلن يظهر حساب الابن في تطبيق توكلنا، ويمكنكم الإطلاع على خطوات استرجاع حساب منصة مدرستي madrasati التعليمية من خلال الفيديو التالي:

قمنا بعرض ما هي منصة مدرستي madrasati؟ وما هي الخدمات التعليمية التي توفرها المنصة التعليمية مدرستي schools التي أطلقتها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب شرح خطوات تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي للتعليم عن بعد الإلكترونية، وتوفير رابط منصة مدرستي الصفحة الرئيسية madrasati التعليمية، بالإضافة إلى خطوات استرجاع حساب بوابة مدرستي للطالب وولي الأمر.

منصة مدرستي وزارة التعليم 1443

أعلنت وزارة التعليم عن بعض الأمور المتعلقة بالعام الدراسي الجديد 1443هـ، حيث أوضحت أن التعليم الحضوري فقط لطلاب التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمرحلتين المتوسطة والثانوية بالتعليم العام، وأكدت على أن معلمي المرحلتين المتوسطة والثانوية حضورهم بمدارسهم.

أما عن معملي المرحلة الابتدائية فسوف يكون حضورهم عن بعد عبر منصة مدرستي حتى 30 أكتوبر 2021م، كما أكدت الوزارة أيضاً على أنها عملت وفق البروتوكولات الصحية التي تم اعتمادها من جانب وزارة الصحة للعودة الحضورية بالمدارس، وسيتم استمرار التعليم عن بعد للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال حتى تاريخ 30 أكتوبر، ويمكنكم الحصول على رابط منصة مدرستي للطالب madrasati من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

إرشادات تسجيل دخول منصة مدرستي أو روضتي

أوضحت وزارة التعليم عام إرشادات دخول منصة روضتي أو مدرستي madrasati للمستخدم الجديد أو المستخدم السابق، حيث يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

في حال كنت مستخدماً جديداً لمنصة مدرستي أو روضتي كطالب مستجد بالصف الأول الابتدائي أو روضة أو تمهيدي، فيمكن استخدام كلمة المرور في تطبيق توكلنا.

المستخدم السابق لمنصة مدرستي يمكنه الدخول إلى المنصة التعليمية مدرستي من خلال كلمة المرور المستخدمة لديك حالياً.

يجب العلم أنه لا يمكن الدخول بكلمة المرور الموجودة في تطبيق توكلنا بعد أن يتم تغييرها من جانب المستخدم المستفيد من منصة مدرستي.

عند نسيان كلمة المرور الخاصة بك، فيمكنك استعادتها مرة أخرى من خلال مايكروسوفت.

عند فقدان كلمة المرور ورقم الجوال الخاص بالمستفيد ليس مسجلاً، فيمكنك مراجعة قائد المدرسة لإعادة تعيينها مرة أخرى.

وفي حال مواجهة أي مشكلة تتعلق بتسجيل الدخول إلى منصة مدرسة مدرستي التعليمية الصفحة الرئيسية، أو تتعلق بكلمة المرور لمنصة مدرستي للتعليم عن بعد، فيمكنك التواصل مباشرة مع الدعم الفني لمنصة مدرستي السعودية الذي يمكنكم الحصول عليها من خلال موقع ثقفني.

منصة مدرستي ولي الأمر 1443

يقع على كاهل الأسرة وأولياء الأمور دوراً كبيراً مع بدء العام الدراسي الجديد، فهناك رحلة دعم من ولي الأمر لتعلم الأبناء عبر نظام منصة مدرستي التعليمية الإلكتروني، ويتمثل ذلك في التالي:

تهيئة البيئة والأبناء للتعلم في المنزل.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي madrasati .

تقديم الدعم للأبناء خلال التعلم الإلكتروني.

تحديد الابن المراد متابعته من قائمة الأبناء في منصة مدرستي لولي الأمر.

التواصل مع المعلمين ومنسوبي المدرسة عبر منصة مدرستي، والإبلاغ في حال تغيب الطالب.

الإطلاع ومتابعة إنجاز الأبناء وتقدم تحصيلهم.

عند تعذر الاتصال بالإنترنت، يمكن متابعة الدروس من خلال البث التلفزيوني عبر قنوات عين التعليمية.

في حال استمرار عدم وجود الإمكانات التقنية للطالب، يكون التنسيق مع المعلم والمدرسة للنظر في البدائل التعليمية وتسليم التكاليف حضورياً.

حضور اللقاءات الافتراضية عبر المنصة التي يمكنكم دخولها من خلال اتباع رابط منصة مدرستي للطالب madrasati الرسمي المرفق.

طريقة دخول اختبارات تعزيز المهارات عبر منصة مدرستي

تم تنفيذ اختبارات تعزيز المهارات للمرحلة الابتدائية باستثناء الصف الأول الابتدائي على مدار الأسبوع الجاري وفقاً لخطة زمنية وضعتها الوزارة لكل صف دراسي، وقد تم استهداف المهارات الأساسية في مقررات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الدراسي الماضي بالمواد الدراسية الأساسية (العلوم – اللغة العربية – الرياضيات – اللغة الإنجليزية).

ويتم إجراء اختبارات تعزيز المهارات عبر منصة مدرستي للطالب التعليمية، حيث تتيح منصة مدرستي madrasati إمكانية الدخول إلى منصة نظام الاختبارات المركزية لتنفيذ اختبارات تعزيز المهارات، ويتم الدخول إلى اختبارات منصة مدرستي من خلال البدء بتسجيل دخول منصة مدرستي والنقر على أيقونة الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب ثم اتباع الخطوات التالية:

النقر على زر الاختبارات. الضغط على أيقونة “اختبارات مركزية”. تسجيل الدخول بحساب مدرستي مايكروسوفت. النقر على قرأت كافة التعليمات والإرشادات، . الضغط على ابدأ الاختبار، ثم حفظ والتالي.

وفي نهاية اختبار تعزيز المهارات يتم النقر على زر الانتهاء من الاختبار بعد مرور الوقت المحدد، ويمكن متابعة طريقة الدخول إلى منصة مدرستي لإجراء اختبارات تعزيز المهارات 1443 من خلال متابعة التالي:

رابط منصة مدرستي madrasati 1443

تم إصدار تعميماً من قبل وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وكافة إدارات التعليم وقطاعات الوزارة حول النظام التشغيلي المتعلق بعودة التعليم الحضوري، وقد نص التعميم على ما يلي:

يحضر الطلاب والطالبات ممن أعمارهم 12 عاماً فأكثر بجميع المراحل التعليمية إلى المنشآت التعليمية والمرافق بشرط الحصول على التحصين بجرعتين.

عدم السماح لطلاب التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتين بالدخول إلى المدرسة، وسيتم إيقاف تسجيلهم حتى استكمال الجرعة الثانية “غائبين”.

طريقة تغيير كلمة المرور في منصة مدرستي للتعليم

في حال رغبة المستخدم في إنشاء كلمة مرور جديدة لمنصة مدرستي madrasati بدلاً عن القديمة، فيمكنه ذلك من خلال تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية من حساب المستخدم، ومن القائمة الرئيسية العلوية قم بالنقر على “أوفيس 365″، ثم النقر على علامة “الترس” أو الإعدادات، ستظهر قائمة تتضمن تغيير كلمة المرور قم بالنقر عليها.

وسيتم التحويل إلى صفحة تغيير كلمة المرور، قم بتعبئة كلمة المرور القديمة والجديدة، ثم تأكيدها والنقر على أيقونة إرسال، وسيتم تحديث كلمة المرور لمنصة مدرستي 1443، ويمكنكم الإطلاع على طريقة تغيير كلمة المرور في منصة مدرستي madrasati من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

منصة مدرستي اختبارات الفترة الأولى الفصل الأول 1443

أعلنت وزارة التعليم موعد اختبارات الفترة الأولى والثانية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1443هـ، وذلك بناءً على التعميم الصادر عن معالي وزير التعليم فيما يتعلق بخطة التقويم الدراسي الجديد، حيث يمكنكم التعرف على مواعيد اختبارات الفترات الفصل الأول من خلال التالي:

اختبارات الفترة الأولى: تبدأ الاختبارات اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 19 صفر 1443هـ. اختبار الفترة الثانية: يبدأ الاختبار اعتباراً من يوم الأحد الموافق لتاريخ 25 ربيع الأول 1443هـ.

ويجب العلم أنه على قائد المدرسة القيام بتزويد المعلمين بلائحة تقويم الطالب ومذكرتها التفسيرية وقواعدها التنفيذية وتوزيع الدرجات والتأكد من فهم المعلمين والمعلمات لها، وسيتم تنفيذ اختبارات الفترات عبر منصة مدرستي التي يمكن الدخول إليها عن طريق اتباع رابط منصة مدرستي للطالب madrasati الرسمي المرفق.

اختبارات منصة مدرستي للطالب madrasati

أعلنت وزارة التعليم بشكل رسمي عن البدء في تنفيذ الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية والتحصيلية لطلبة التعليم العام في مقررات القراءة والعلوم والرياضيات لجميع الطلاب في صفوف محددة بكافة المدارس على مستوى المملكة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 26 صفر 1443هـ، وسيتم إجراء وتنفيذ الاختبارات عبر منصة مدرستي اختبارات المركزية.

لتكون هذه الاختبارات ضمن التطبيقات الصفية التي يتم إجرائها من قبل المعلمون في حصص اللغة العربية والرياضيات والعلوم بشكل دوري على مدار العام الدراسي، ويعتبر تطوير أساليب التعليم والتقويم حسب نتائج الاختبارات الدولية أحد أهم مؤشرات الأداء الرئيسية التي تتماشى مع أبرز الأهداف الاستراتيجية للعملية التعليمية ضمن رؤية المملكة الحكيمة 2030م.

وقد أطلقت الوزارة الدليل الفني للاختبارات المحاكية والتحصيلية للعام الدراسي 1443هـ الذي يتضمن كافة المعلومات الخاصة بالدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم PIRLS، ودراسة الاتجاهات في الدراسات العالمية للرياضيات والعلوم TIMSS، والبرنامج الدولي لتقييم الطلبة PISA.

بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بالاختبارات التحصيلية وحدود التطبيق، وطريقة التسجيل في اختبارات منصة مدرستي التعليمية، فمن يرغب في الحصول على رابط منصة مدرستي للطالب madrasati لدخول المنصة منصتي الصفحة الرئيسية لتنفيذ الاختبارات، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي لمنصة مدرستي المرفق.

أهداف اختبارات منصة مدرستي للطالب

يتم إعداد الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية والتحصيلية من قبل إدارة قياس التحصيل المعرفي في وكالة الوزارة لتحقيق الأهداف التي تتمثل في قياس قدرة الطلاب والطالبات بالمراحل التعليمية المستهدفة على التعامل مع هذا النوع من الاختبارات عبر منصة مدرستي، إلى جانب توفير بيانات كافية من أجل تشخيص نقاط القوة والضعف بالمجالات المستهدفة لتحسين نواتج التعلم.

بالإضافة إلى تزويد متخذي القرار بالوزارة بمعلومات فيما يتعلق جودة التعليم بالمملكة، وقياس التغيرات في مستويات أداء الطلاب مع مرور الوقت، وسيتم تنفيذ الاختبارات عبر نظام الاختبارات المركزية مدرستي اختبارات، ومن يرغب في التعرف على طريقة التسجيل في اختبارات منصة مدرستي للطالب madrasati عبر نظام اختبارات، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

اختبارات منصة مدرستي للطالب 1443

وفقاً للخطة الزمنية التي وضعتها وزارة التعليم لتنفيذ وإجراء اختبارات الفترة الأولى الفصل الدراسي الأول 1443هـ، فمن المقرر أن يتم تنفيذ الاختبارات خلال الفترة الحالية، لذلك يجب على الطلاب والطالبات التعرف على بعض التعليمات الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بهذا الشأن، حيث يجب على الطلاب الالتزام بمواعيد تنفيذ الاختبارات عبر منصة مدرستي اختبارات.

ويتم تحديد وقت الاختبار بالجدول المتوفر عبر منصة مدرستي التعليمية، لذلك يجب على الطالب أو الطالبة إرسال الإجابات قبل انتهاء الوقت، كما يجب تجنب إغلاق المتصفح في حال وجود خلل تقني أثناء تنفيذ الاختبار حتى لا يفقد الطالب الفرصة في إكمال الاختبار.

وفي حال انقطاع خدمة الإنترنت تأدية الاختبار عبر منصة مدرستي 1443، فيجب محاولة إصلاح العطل دون إغلاق المتصفح، ويتم دخول المنصة من خلال رابط رابط منصة مدرستي للطالب madrasati الرسمي المرفق لتنفيذ الاختبارات أو أداء المهام والتكليفات اليومية المطلوبة من الطلاب والطالبات أو الكادر التعليمي.

رابط منصة مدرستي نظام الاختبارات المركزية madrasati

وضعت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية خطة زمنية لإجراء الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية، ووفقاً لهذه الخطة الزمنية سيتم تنفيذ الاختبار المحاكي لاختبار PISA لمادة الرياضيات يوم الاثنين الموافق لتاريخ 5 ربيع الأول 1443هـ لطلاب وطالبات الصفوف التالية (الثالث المتوسط – الأول الثانوي مسار مشترك – الثاني الثانوي).

وقد أوضحت الوزارة وقت الاختبار، حيث يبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً ويستمر لمدة 24 ساعة، كما تكون مدة الاختبار ساعة واحدة تبدأ اعتباراً من دخول الطالب على نظام الاختبارات المركزية، وسيتم إجراء الاختبار عبر منصة مدرستي نظام الاختبارات المركزية الذي يمكن تسجيل الدخول إليه من خلال اتباع رابط منصة مدرستي للطالب madrasati وزارة التعليم المباشر المرفق.

منصة مدرستي اختبارات للطالب madrasati

أعلنت وزارة التعليم عن موعد اختبار PIRLS الذي يتم إعداده من جانب منظمة IEA من أجل التعرف على مستويات الطلبة بالصف الرابع الابتدائي في المفاهيم والمواقف في مادة القراءة، ويتم مقارنة النتائج بين الدول المشاركة في المسابقة، فهذا الاختبار هو اختبار الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم.

ووفقاً لموعد الاختبار المحدد رسمياً، فمن المقرر أن يتم إجراء اختبار PIRLS في تاريخ 8 نوفمبر 2021م، وقد تم تفعيل الموعد عبر منصة مدرستي للتعليم عن بعد الإلكترونية لمتابعة الطلاب للمدة المتبقية على موعد تنفيذ الاختبار، حيث يتبقى على الاختبار اعتباراً من اليوم الأربعاء 25 يوماً، وسيتم تنفيذ الاختبار عبر منصة مدرستي تسجيل الدخول التي يمكن دخولها من خلال رابط منصة مدرستي للطالب madrasati المباشر.

تحديث منصتي منصة مدرستي التعليمية الجديد للطالب والكادر التعليمي

تم إضافة تحديث جديد في منصة مدرستي يتمثل في إضافة خيار تحضير الدروس بشكل غير متزامن، وهذا يعني عدم استلزام حضور الطالب والمعلم، ويكون التعليم ذاتي للطالب من خلال منصة مدرستي، ويتم ذلك من خلال الدخول على الجدول المدرسي، ثم النقر على المادة الدراسية، ثم “قم بإعداد الدرس”، ستجد ثلاث خيارات لنوع الدرس وهم:

افتراضي متزامن ويستلزم حضور الطالب والمعلم.

افتراضي غير متزامن “تعلم ذاتي”.

معياري.

ففي حال اختيار افتراضي غير متزامن، فهذا يعني أنه لا يستلزم حضور المعلم و الطالب، ولا يتم إنشاء أي غرفة أو فصل افتراضي في برنامج تيمز، ويكون التعلم ذاتي من الطالب، وعلى المعلم أن يرفع الدرس والإثراءات والواجبات والأنشطة فقط أثناء تحضيره، ويمكنكم دخول منصة مدرستي الرسمية من خلال رابط منصة مدرستي للطالب madrasati المرفق.

منصة مدرستي اختبارات 1443

تبدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 19 أكتوبر 2021م الموافق لتاريخ 13 ربيع الأول 1443هـ الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية PISA الاختبار الثالث للأسبوع الثامن لجميع طلاب وطالبات الصفوف التالية (ثالث متوسط – أول ثانوي – ثاني ثانوي)، ويبدأ الاختبار عبر منصة مدرستي اعتباراً من الساعة 8:00 صباحاً ويستمر لمدة 24 ساعة، ومدة الاختبار هي 35 دقيقة تبدأ من دخول الطالب قاعة الاختبار من خلال رابط منصة مدرستي للطالب madrasati المرفق.

منصة مدرستي اختبارات للطالب 1443

تم الإعلان عن تنفيذ اختبار PIRLS للصفوف الآتية (الثالث والرابع والخامس والسادس) الابتدائي اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 21 ربيع الأول 1443هـ في القراءة، وذلك وفق جدول الاختبارات الوزارية أو الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية الأسبوع التاسع للعام الدراسي 1443هـ.

وسيدأ توقيت اختبار منصة مدرستي اعتباراً من الساعة 3:30 مساءً، ويستمر لمدة 24 ساعة، وتكون مدة الاختبار ساعة تبدأ من توقيت دخول الطالب إلى منصة مدرستي نظام الاختبارات المركزية الإلكتروني الذي يمكنكم الدخول إليه من خلال اتباع رابط منصة مدرستي للطالب madrasati المباشر.

إطلاق مسابقة مدرستي تبرمج 1443

أطلقت وزارة التعليم المرحلة الثانية من مسابقة مدرستي تبرمج يوم الأحد بتاريخ الثامن عشر من شهر رجب 1443هـ حيث تتميز هذه المرحلة من المسابقة الوطنية الرقمية باتساع المسارات والمشاريع، كما تتنوع تحدياتها التي سيخوضها الطلاب والمعلمون، والهدف من ذلك هو تحفيز الابتكار والإبداع في إيجاد الحلول التقنية والمستدامة، إلى جانب بناء آليات وسبل التعلم الحديثة.

وقد دعت الوزارة كافة الطالبات والطلاب وأولياء الأمور بضرورة التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج 1443، وذلك من خلال زيارة صفحة المسابقة في منصة العودة إلى المدارس الإلكتروني، ثم الإطلاع والتعرف على المشاريع والمسارات والضغط على “سجل الآن” للانتقال إلى موقع المسابقة، ثم تسجيل الدخول عن طريق تعبئة بيانات حسابك في منصة مدرستي وتحديد المشروع المطلوب للمشاركة، ثم النقر على التسجيل في المسابقة.

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