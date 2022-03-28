إصابة نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأضافت جان بيير فى بيان: "بعد عودتى من الرحلة التى قام بها الرئيس إلى أوروبا، اجتزت اختبار PCR. وكانت النتيجة إيجابية".
ونوهت جان بيير بأنها شاهدت بايدن فى اليوم السابق، لكنها حافظت على مسافة بينهما ولذلك تعتقد أنه لم يحصل أى تماس قريب.
ويشار إلى أنه قبل قبل زيارة بايدن إلى بلجيكا وبولندا، اجتازت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى اختبارا إيجابيا، ولم ترافق الرئيس الأمريكى فى رحلته.
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