ألمانيا تسجل أكثر من 67 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن بيانات المعهد أن العدد الإجمالى لإصابات كوفيد-19 المؤكدة فى البلاد منذ بداية الجائحة بلغ 20 مليونا و323 ألفا و779 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 128 ألفا و457 حالة، وبلغ عدد المتعافين من الإصابة فى ألمانيا حتى اليوم حوالى 15 مليونا و718 ألفا و500 شخص.
وقامت ألمانيا، بتطعيم أكثر من 63 مليون شخص بالجرعة الكاملة من لقاحات كورونا على مستوى البلاد.
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