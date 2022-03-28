وزير خارجية فرنسا: يجب مواصلة الحديث مع الرئيس بوتين حتى يقبل بالتفاوض

جدة - نرمين السيد - دعا وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، أمس السبت، إلى مواصلة الحديث مع الرئيس الفرنسي فلاديمير حتى يدرك الثمن المرتفع للعملية العسكرية فى أوكرانيا، ويقبل بالتفاوض، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية.





وشدد جان إيف لو دريان على ضرورة أن يكون الحوار مع الجانب الروسى خاليًا من السذاجة وأن يكون حازمًا. وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون حذر من "التصعيد اللفظى" ضد الرئيس بوتين، غداة تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكى جو بايدن، وصف فيها الرئيس الروسى بأنه "جزار لا يجوز أن يبقى فى الحكم".

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