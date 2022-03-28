480 مليونا و902 ألف و839 حالة إجمالى إصابات كورونا عالميا

جدة - نرمين السيد - وقالت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين، إن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و123 ألفا و493 حالة.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، بأكثر من 79.9 مليون حالة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تلتها البرازيل بأكثر من 29.8 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 976 ألفا و702 حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ659 ألفا و159 حالة، ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى وفيات 521 ألفا و35 حالة.