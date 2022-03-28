جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن مراسلها، قال رئيس قسم الصيانة فى إحدى الوحدات العسكرية الروسية العاملة فى منطقة كييف: "نضطر لإزالة علامة الصليب الأحمر من السيارات والآليات الطبية، لأن وجودها يجعل هذه الآليات من الأهداف الأولوية من جانب القوات الأوكرانية".
وأضاف العسكرى الروسى إلى أن المدفعية الأوكرنية فى منطقة كييف تستهدف المركبات الطبية التى تحمل صليب أحمر.
وأشار العسكرى الروسى إلى أنهم "يستهدفون فى البداية سيارات الإسعاف والآليات الطبية، ومن ثم باقى آليات القافلة، حتى لا يتمكن أحد من مساعدة الجرحى"، واصفًا ما يحدث بأنه "موقف الفاشيين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: القوات الأوكرانية تستهدف سيارات الإسعاف الروسية عمدًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.