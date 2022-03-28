روسيا: القوات الأوكرانية تستهدف سيارات الإسعاف الروسية عمدًا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن مراسلها، قال رئيس قسم الصيانة فى إحدى الوحدات العسكرية الروسية العاملة فى منطقة كييف: "نضطر لإزالة علامة الصليب الأحمر من السيارات والآليات الطبية، لأن وجودها يجعل هذه الآليات من الأهداف الأولوية من جانب القوات الأوكرانية".

وأضاف العسكرى الروسى إلى أن المدفعية الأوكرنية فى منطقة كييف تستهدف المركبات الطبية التى تحمل صليب أحمر.

وأشار العسكرى الروسى إلى أنهم "يستهدفون فى البداية سيارات الإسعاف والآليات الطبية، ومن ثم باقى آليات القافلة، حتى لا يتمكن أحد من مساعدة الجرحى"، واصفًا ما يحدث بأنه "موقف الفاشيين".