لحظة تدمير روسيا لمجمع صواريخ فى أوكرانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وفى سيق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الأذربيجانى سحب قواته من محيط بلدة فوروخ فى إقليم "قره باغ" بعد أن توغلت فى منطقة نفوذ قوات حفظ السلام الروسية هناك.
وأوضحت الوزارة -فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية "بناء على نتائج المفاوضات، قام الجانب الأذربيجانى بسحب وحداته من منطقة بلدة فوروخ فى إقليم قره باغ".
وكانت الوزارة ذكرت فى بيان لها أمس السبت، أن "قيادة وحدة حفظ السلام الروسية فى قره باغ تتخذ إجراءات حل المسألة، عقب توغل قوة عسكرية أذربيجانية إلى المنطقة"، ودعت أذربيجان لسحب قواتها من "قره باغ".
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