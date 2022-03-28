إصابة نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض بكورونا

قالت كارين جان بيير نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض والتي رافقت الرئيس الأمريكي جو بايدن في رحلة إلى أوروبا إن التحاليل أثبتت إصابتها بكورونا لكنها أوضحت أنها لم تتعامل عن قرب مع الرئيس.
وأضافت في بيان يوم الأحد: “آخر مرة رأيت فيها الرئيس كانت خلال اجتماع خضع لإجراءات التباعد الاجتماعي ولم يكن هناك أي تواصل قريب مع الرئيس وفقا لإرشادات سي.دي.سي (المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها)”.
وفي الأسبوع الماضي أظهرت التحاليل إصابة جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض بفيروس كورونا.
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