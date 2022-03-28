قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم الإثنين، إن الفحوص أثبتت إصابة بينيت بكورونا.
وأشار إلى أنه يشعر بأنه على ما يرام وسيواصل العمل أثناء عزل نفسه في المنزل.
ومن المقرر أن يعقد بينيت جلسة بمشاركة كل من وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي ورئيس الشاباك والمفوض العام للشرطة ومسؤولين آخرين.
وتشهد إسرائيل في الأيام الأخيرة زيادة بأعداد المصابين بفيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة رئيس وزراء إسرائيل بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.