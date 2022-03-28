إصابة رئيس وزراء إسرائيل بكورونا

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم الإثنين، إن الفحوص أثبتت إصابة بينيت بكورونا.

وأشار إلى أنه يشعر بأنه على ما يرام وسيواصل العمل أثناء عزل نفسه في المنزل.

ومن المقرر أن يعقد بينيت جلسة بمشاركة كل من وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي ورئيس الشاباك والمفوض العام للشرطة ومسؤولين آخرين.

وتشهد إسرائيل في الأيام الأخيرة زيادة بأعداد المصابين بفيروس كورونا.