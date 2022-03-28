إصابة رئيس وزراء إسرائيل بفيروس كورونا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الإثنين، إصابته بفيروس كورونا، كاشفا عن وضعه الصحي.

وقال مكتب بينيت في بيان إن "الفحوص أثبتت إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بمرض (كوفيد 19)". وأضاف البيان: "يشعر بينيت ببأنه على ما يرام، وسيواصل العمل أثناء عزل نفسه في المنزل".

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