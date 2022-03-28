نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض كنف للمطلقات وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قرض كنف للمطلقات ؛ يعتبر قرض كنف للمطلقات من أهم القروض الذي يقوم بتقديمها بنك التنمية الاجتماعية وتم إتاحة هذا القرض للمرأة المطلقة لتخفيف من أعباء الحياة ومواجهة الصعوبات التي تواجهه في حياتها وقد تم وضع شروط حتى يتم الحصول على قرض كنف للمطلقات وهذا ما سوف نوضحة خلال مقالنا هذا.

شروط قرض كنف للمطلقات 1443

لقد قام بنك التنمية الاجتماعية بوضع بعض الشروط والأحكام التي يجب على المرأة المتقدمة للحصول على قرض كنف للمطلقات مراعاتها وهذه الشروط جاءت على النحو التالي:

يجب ألا يتعدى عمر المرأة المتقدمة للحصول على القرض عن خمسة وعشرين عاماً 25 ولا يزيد عن خمسة وخمسون عاماً 55.

كما يجب ألا يتعدى عمر الضامن عن خمسة وخمسون عاماً 55.

لا بد عدم تجاوز الدخل الشهري الخاص بالمرأة المتقدم للحصول على قرض كنف للمطلقات عن 8000 ريال سعودي.

الأوراق المطلوبة لقرض كنف للمطلقات

توجد بعض الأوراق والمستندات التي يجب توافرها عند التقديم للحصول على قرض كنف للمطلقات وهذه الأوراق والمستندات تتمثل في الآتي:

الرَّقَم الخاص بحساب الآبيان.

العنوان الوطني.

الهُوِيَّة الوطنية التي تخص المرأة المتقدمة للحصول على القرض.

الهاتف الذي تم تسجيله في منصة أبشر.

كيفية التقديم على قرض كنف للمطلقات والأرامل

لقد قام بنك التنمية الاجتماعية بوضع بعض الخطوات الإلكترونية السهلة والميسرة حتى يتم الحصول على قرض كنف للمطلقات والأرامل وذلك يتم بواسطة الدخول على الموقع الخاص ببنك التنمية الاجتماعية وهذه الخطوات تكون كالآتي:

الولوج المباشر إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.

وبعد الدخول يتم اختيار رابط منتجاتنا ثم بعدها يتم الضغط على أيقونة منتجات الأفراد.

سوف يتم الظهور بعض المنتجات يتم من خلالها اختيار منتج التمويل الاجتماعي.

الضغط على أيقونة تمويل كنف.

ثم يتم الضغط على أيقونة التقديم الإلكتروني.

تدوين كل من رَقَم الهُوِيَّة الوطنية وأيضاً تاريخ الميلاد.

بعد ذلك يجب أن يتم التأكد من صحة البيانات المدونة بواسطة بيانات المواطن الموجودة في مركز المعلومات الوطني.

عند مطابقة البيانات يتم إحضار المعلومات التي تخص المواطن بواسطة الجهة الخاصة بذلك.

ثم يتم إكمال تدوين البيانات الخاصة بالمرأة المتقدمة للحصول على قرض كنف.

يتم إرسال الأوراق المطلوبة بواسطة البريد وذلك بعد تحديد موعد من قبل النظام.

ثم يتم بعد ذلك معالجة الطلب بواسطة البنك.

ثم يتم بعد ذلك تحويل مبلغ القرض إلى الحساب الخاص بالعميل.

وأخيراً يتم دفع أقساط القرض من خلال الخَصْم من راتب العميل بواسطة جهة العمل الخاصة به أو أما عن طريق نظام سداد.

مميزات قرض كنف بنك التنمية الاجتماعية

يتميز قرض كنف المقدم من بنك التنمية الاجتماعية بعدة مميزات أهم هذه المميزات ما يلي:

يتم سداد أقساط قرض كنف على فترات طويلة.

لا يوجد لهذا القرض فوائد ويتم تسديد مبلغ القرض نفسه دون ذيادة.

ليس من الضروري أن تكون المرأة المتقدمة للحصول على القرض تعول أسرة.

يتم إعفاء المرأة من سداد أقساط القرض في حالة الوفاة أو الحوادث.

لا يشترط أن تقوم المرأة المتقدمة للحصول على قرض كنف صك إعالة.

لا يتم وضع شروط تعجز عن الالتزام بها المرأة المتقدمة للحصول على القرض.

وفي الختام نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بالتعرف على شروط قرض كنف للمطلقات وأيضاً تحدثنا في هذا المقال عن الأوراق التي يجب إحضارها للحصول على القرض ونحن إلى ذلك قمنا بذكر طريقة التقديم على قرض كنف للمطلقات والأرامل وأيضاً تعرفنا على مميزات قرض كنف.