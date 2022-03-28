إجراء عاجل من جيش الاحتلال فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، فى بيان عاجل أوردته القناة السابعة الإسرائيلية، فى السعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.
وكشف الجيش الإسرائيلى أنه بعد تقييم الوضع الأمنى، تقرر الدفع بـ 4 كتائب على طول خطوط التماس مع الضفة الغربية.
وذكر "ماكور ريشون" الإسرائيلى، أن شرطيين إسرائيليين قُتلا خلال عملية إطلاق نار فى مدينة الخضيرة الشمالية داخل الخط الأخضر.
وأوضحت القناة الـ12 العبرية أن منفذى الهجوم لقوا مصرعهم، لافتة إلى أنه أسفر عن إصابة 12 إسرائيليا آخرين.
وبعد إطلاق النار داخل الخط الأخضر، قام مستوطنون إسرائيليون بغلق حاجز شوفة العسكرى جنوب محافظة طولكرم فى الضفة الغربية، فيما هاجم مستوطنون آخرون سيارات المواطنين الفلسطينيين بالقرب من حاجز عناب شرق مدينة طولكرم.
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