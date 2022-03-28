أوكرانيا تطالب بجعل المنطقة المحظورة حول تشرنوبيل خالية من الأسلحة

وقالت فيريشتشوك إن القوات الروسية تعمل على "إضفاء طابع عسكري" على المنطقة المحظورة حول المحطة التى شهدت أسوأ حادث نووى مدنى فى العالم عام 1986.
وزعمت المسؤولة الأوكرانية أن القوات الروسية تنقل كميات كبيرة من الأسلحة القديمة والتى لم تخضع للصيانة الجيدة مما قد يتسبب فى إلحاق أضرار بوعاء الاحتواء الذى شيد حول المفاعل الرابع المحطم بالمحطة لمنع انتشار المواد المشعة فى البيئة.
وقالت فيريشتشوك على حسابها على تيليغرام "فى سياق الأمان النووى تمثل التصرفات غير المسؤولة وغير المهنية للجنود الروس تهديدا خطيرا للغاية ليس فقط لأوكرانيا ولكن لمئات الملايين من الأوروبيين".
وأوضحت أن أى أضرار تلحق بوعاء الاحتواء الذى تم تشييده بتمويل أوروبى "ستؤدى حتما إلى انبعاث كمية كبيرة من الغبار المشع والتلوث فى الغلاف الجوى ليس فى أوكرانيا فحسب ولكن أيضا فى البلدان الأوروبية الأخرى".
وقالت إن روسيا "تتجاهل هذه المخاطر" من خلال الاستمرار فى نقل الأسلحة فى مناطق قريبة من المحطة.
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