نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات بنصف الثمن مقدمة من البنك الأهلي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات بنصف الثمن ، تعد من أكثر رغبات العديد من الأشخاص هي أمتلاك سيارة أحلامهم، وذلك ما سوف يقدمه البنك الأهلي السعودي في العديد من التمويلات المقدمة منه، وأبرز تلك التمويلات هي الحصول على سيارة بالقسط لمدة خمس سنوات أو ما سوف نتناوله في موضوعنا وهو الحصول على سيارات بنصف السعر، وبذلك يجعل بنك الأهلي السعودي هو الوجهة الأقرب والأسرع لتحقيق تلك الأحلام عن طريق تلك التمويلات المقدمة منه، فضلاً عن أن ذلك التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويعد من أهم برامج التمويل الإسلامي المقدم من البنك الأهلي، وفي هذا المقال سوف نتعرف معاً على طريقة الحصول على سيارة بنصف الثمن من البنك الأهلي وما هي الشروط الواجب توافرها وما هي تلك السيارات.

التمويل التأجيري 50/50 للحصول على سيارات بنصف الثمن

قام البنك الأهلي بتصميم برنامج التمويل التأجيري ليلبي رغبة عملائه بالحصول على السيارة التي يرغبون الحصول عليها، وذلك مقابل دفع نصف ثمن السيارة كدفعة أولى والدفعة الثانية تكون باقي الثمن عقب سنتان من تاريخ صرف التمويل، ولكن أودع البنك عدة شروط والتي يعد من أهمها ما يلي:

فضلاً عن أنه هناك عدت شروط أخرى تختلف من شخص لآخر حسب الشريحة التي ينتمي إليها وهي كالتالي:

بالنسبة للموظف الحكومي محول الراتب للبنك الأهلي هي ألا يقل راتبه عن 2500 ريال سعودي، وقد أمضى بالعمل مدة لا تقل عن شهر.

أما بخصوص موظفي القطاع الخاص المحول راتبهم يجب أن لا يقل راتبهم عن 2500 ريال سعودي، وأن يكونوا قد أمضوا بالعمل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

موظف محول راتبه على بنك آخر يكون الحد الأدنى للراتب 4000 ريال سعودي، ومدة الخدمة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

مالك المؤسسة يشترط أن لا يقل راتبه عن 10000 آلاف ريال سعودي، وأن يكون قد مر على تأسيس المؤسسة مدة لا تقل عن ستة أشهر كحد أدنى.

بالنسبة للمتقاعدين يشترط منهم أن لا يقل دخلهم عن 2500 ريال سعودي، وألا يتجاوز عمرهم عن السبعون عاماً.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل 50/50

تقديم عرض سعر السيارة المرغوبة. صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول مع الإطلاع على الأصل. صورة ضوئية من رخصة القيادة سارية المفعول مع الإطلاع على الأصل. تقديم خطاب تعريف من جهة العمل موجه إلى البنك. بالنسبة لغير محولي الراتب مطلوب كشف حساب بنكي عن آخر 3 أشهر. تقديم أصل خطاب التأمينات الاجتماعية للسعوديين العاملين في القطاع الخاص. أصحاب المؤسسات تقديم كشف حساب للمؤسسة لأخر ستة أشهر مع صورة من السجل التجاري ساري المفعول.

ما هي السيارات التي يمكن الحصول عليها بنصف الثمن

يقدم النبك الأهلي من خلال التمويل التأجيري عدد كبير من مختلف أنواع السيارات التي يرغب العملاء في الحصول عليها، وذلك بالتعاون مع وكلاء السيارات المعتمدين ويعد من أبرز تلك أنواع السيارات هي ما يلي:

سيارة أنفينيتي.

سيارة ماركة أستون مارتن.

ألفا روميو.

سيارة أودي.

سيارات بنتلي.

بورش.

سيارات بي أم دبليو.

سيارة تويوتا ماركة لاند كروز فقط.

جاكوار.

Jeep.

سيارة GMC.

دودج

سيارة رانج روفر.

فورد الأمريكة.

سيارات فولكس واجن.

كاديلاك.

كرايسلر.

لكزس.

لنكولن.

مازدا اليابانية.

مازيراتي.

مرسيدس بنز الألمانية.

مكلارين.

هوندا.

طريقة التقديم على التمويل التأجيري

يمكن للعملاء التقديم على التمويل التأجيري عن طريق الاتصال على الرقم المجاني الخاص بالبنك 920000891 أو بزيارة مسئول مبيعات التمويل التأجيري الخاص بالبنك الأهلي داخل صالة عرض الوكيل، كما يمكنكم التقديم إلكترونياً وذلك من خلال موقع البنك الإلكتروني، أو عن طريق زيارة أقرب مركز تمويل تأجيري قريب لك، أو يمكنكم زيارة أحد فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم كل ما يخص كيفية الحصول على سيارات بنصف الثمن من البنك الأهلي السعودي.