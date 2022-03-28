“أخر موعد” تقديم وظائف حرس الحدود 1443 للنساء “رابط التسجيل” شغال Jobs.sa

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عمر شويل - جدة أنباء عاجلة عن “أخر موعد” تقديم وظائف حرس الحدود 1443 للنساء ، ونرفق لكم رابط تسجيل وظائف حرس الحدود للسيدات 1443 للتقدم للوظائف العسكرية عبر منصة أبشر للتوظيف ، وذلك بوزارة الداخلية السعودية.

حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عن أخر موعد وشروط التسجيل للمتقدمين من العنصر النسائي الراغبات في الالتحاق بوظائف المديرية العامة لحرس الحدود بالرتبة العسكرية المطلوبة.

ومن خلاق موقع ثقفني نوضح للراغبين بالتقديم على وظائف حرس الحدود للنساء 1442 كافة شروط التقديم. التي يجب أن تتوفر لدى المتقدمات من النساء. وكذلك يجب أن يكون المتقدمة حاصلاً على الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة رسميا.

رابط تقديم وظائف حرس الحدود 1443 للنساء

أعلنت الإدارة المركزية للقبول والتسجيل بوظائف وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية. عن وجود وظائف عسكرية شاغرة للنساء في قطاع المديرية العامة لحرس الحدود من الحاصلين على الشهادة الثانوية.

وأوضح أن بوابة القبول المركزية ستفتح لاستقبال الطلبات من الراغبين في التقدم لشغل وظائف حرس الحدود 1443 طيلة الأسبوع الجاري. حيث بدأ استقبال قديم وظائف حرس الحدود 1443 للنساء اعتباراً من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت. في 23 شعبان 1443ه علي تقديم وظائف حرس الحدود 1443 السعودية.

هذا وتستقبل منصة أبشر للتوظيف طلبات التقديم للالتحاق بالمديرية العامة لحرس الحدود لمدة خمسة أيام متتالية ، لتنتهي من استلام طلبات التقديم في تمام الساعة 10:00 صباحًا يوم الخميس 28 شعبان 1443 هـ الموافق مارس. 31 م 2022 ، وبعد ذلك سيتم إغلاق طلبات التقديم. اعتبارًا من توافر الشروط اللازمة للتسجيل ، يمكن الحصول على رابط التقديم والتسجيل الرسمي المعلن عنه لبدأ التقديم.

شروط تقديم وظائف حرس الحدود 1443 للنساء

أكدت المديرية العامة لحرس الحدود بالمملكة العربية السعودية على ضرورة استيفاء عدد من الشروط اللازمة للتقدم على الوظائف الشاغلة المتاحة للراغبات في التسجيل للوظيفة المناسبة في قطاع حرس الحدود. وهم على النحو التالي:

هذه الوظائف للنساء السعوديات فقط ، باستثناء من نشأ مع والدهن أثناء خدمتهن للدولة في الخارج.

علي المتقدمة أن تكون حسنة السيرة والسلوك ، وألا يكون محكوما عليه في جريمة ماسة بالشرف والأمانة.

يجب أن يكون معها الهوية وطنية مستقلة وصالحة وقت تقديم الطلب.

لتأكيد علي أنها لم يتم تعيينها سابقًا في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

من الضروري اجتياز جميع الإجراءات واختبارات القبول.

لمن هن من الحاصلات على الشهادة التعليمية خارج المملكة ، يجب أن يتم ومعادلتها وأن تكون معتمدة من وزارة التعليم.

أيضا يجب أن تكون ، لم يتم تسريحها من أي خدمات عسكرية وذلك لأي سبب من الأسباب. ولا تعمل في أي قطاع حكومي. كذلك أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية وما يعادلها كحد أدنى ويفضل أصحاب المؤهل الأعلى.