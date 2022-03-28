مفاجأة على مسرح "الأوسكار".. ويل سميث يصفع مقدم الحفل

شهد حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 واقعة مفاجئة، حيث صفع نجم هوليوود ويل سميث الممثل الأميركي الكوميدي مقدم الحفل كريس روك، بعد إلقاء الأخيرة نكتة عن زوجة الأول.
وصفع سميث قبل تسلمه جائزة أوسكار أفضل ممثل، روك على وجهه براحة يده، ووجه له السباب بسبب سخرية الأخير من مظهر زوجة سميث المصابة بمرض يؤدي إلى تساقط الشعر بكثافة، في الحفل الذي أقيم الأحد.
وسخر روك من تسريحة شعر زوجة سميث، جادا بينكيت سميث المشار إليها في فيلم "جي آي جين"، الذي حلقت فيه الممثلة ديمي مور شعر رأسها.
وسار سميث على خشبة المسرح وصفع روك، فيما بدا للوهلة الأولى أنه مزحة مكتوبة مسبقا.
لكن المزاج العام تحول إلى الكآبة بعد لحظات عندما عاد سميث إلى مقعده وصاح مرة أخرى "لا تنطق اسم زوجتي بفمك البغيض"، حسبما نقلت "رويترز".
وعقب الحادثة توجه سميث باكيا بـ"الاعتذار للأكاديمية" (الجهة القائمة على جوائز الأوسكار)، وذلك بعدما أثار ذهول الحاضرين في القاعة، وقال: "الحب يجعلكم تقومون بأمور مجنونة".
وفاز سميث بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم "كينغ ريتشارد"، حيث يؤدي شخصية والد ومدرب بطلتي التنس سيرينا وفينوس وليامز.
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